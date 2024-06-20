Moto furtada em Jardim da Penha é recuperada antes da vítima descobrir o crime

Uma moto furtada no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na noite desta quarta-feira (19) foi recuperada antes da vítima descobrir o crime. A Guarda Municipal de Vitória informou que por volta das 22h uma equipe fazia patrulhamento na Avenida Dante Michelini quando viram um homem empurrando uma motocicleta.
Sem saber do que se tratava, a viatura retornou pela via. “Não sabíamos se era alguém precisando de ajuda, um veículo quebrado talvez. Mas quando a equipe se aproximou, o suspeito largou a moto e saiu correndo por cerca de 20 metros”, contou o inspetor Pinheiro, do Grupo Tático Operacional (GTO).
Após a fuga, os guardas seguiram o suspeito e o encontraram, deitado, fingindo estar dormindo. Ao ser abordado, ele confessou que havia furtado a motocicleta para trocá-la por pedras de crack. Em seguida, foi conduzido para a delegacia. O detido não teve o nome informado.
Somente uma hora depois, o dono da moto furtada, um garçom, de 40 anos, percebeu que o veículo não estava em frente ao local de trabalho dele. “O proprietário ligou para o Ciodes-190 comunicando o furto do veículo. Foi quando recebeu a notícia que a motocicleta já havia sido recuperada”, contou Pinheiros. O suspeito detido tem 28 anos e se passava como flanelinha na região. Ele já possuía passagens por tráfico de drogas e furto.