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Moto furtada em Jardim da Penha é recuperada antes da vítima descobrir o crime

O suspeito detido tem 28 anos e se passava como flanelinha na região. Ele já possuía passagens por tráfico de drogas e furto
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

20 jun 2024 às 18:29

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 18:29

Os guardas recuperaram a moto pouco tempo depois do furto
Os Guardas recuperam a moto roubada pouco tempo depois do furto Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vitória
Uma moto furtada no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na noite desta quarta-feira (19) foi recuperada antes da vítima descobrir o crime. A Guarda Municipal de Vitória informou que por volta das 22h uma equipe fazia patrulhamento na Avenida Dante Michelini quando viram um homem empurrando uma motocicleta. 
Sem saber do que se tratava, a viatura retornou pela via. “Não sabíamos se era alguém precisando de ajuda, um veículo quebrado talvez. Mas quando a equipe se aproximou, o suspeito largou a moto e saiu correndo por cerca de 20 metros”, contou o inspetor Pinheiro, do Grupo Tático Operacional (GTO). 
Após a fuga, os guardas seguiram o suspeito e o encontraram, deitado, fingindo estar dormindo. Ao ser abordado, ele confessou que havia furtado a motocicleta para trocá-la por pedras de crack. Em seguida, foi conduzido para a delegacia. O detido não teve o nome informado. 
Somente uma hora depois, o dono da moto furtada, um garçom, de 40 anos, percebeu que o veículo não estava em frente ao local de trabalho dele. “O proprietário ligou para o Ciodes-190 comunicando o furto do veículo. Foi quando recebeu a notícia que a motocicleta já havia sido recuperada”, contou Pinheiros. O suspeito detido tem 28 anos e se passava como flanelinha na região. Ele já possuía passagens por tráfico de drogas e furto.

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