Moto furtada em Jardim da Penha é recuperada antes da vítima descobrir o crime

Os Guardas recuperam a moto roubada pouco tempo depois do furto Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vitória

Uma moto furtada no bairro Jardim da Penha , em Vitória, na noite desta quarta-feira (19) foi recuperada antes da vítima descobrir o crime. A Guarda Municipal de Vitória informou que por volta das 22h uma equipe fazia patrulhamento na Avenida Dante Michelini quando viram um homem empurrando uma motocicleta.

Sem saber do que se tratava, a viatura retornou pela via. “Não sabíamos se era alguém precisando de ajuda, um veículo quebrado talvez. Mas quando a equipe se aproximou, o suspeito largou a moto e saiu correndo por cerca de 20 metros”, contou o inspetor Pinheiro, do Grupo Tático Operacional (GTO).

Após a fuga, os guardas seguiram o suspeito e o encontraram, deitado, fingindo estar dormindo. Ao ser abordado, ele confessou que havia furtado a motocicleta para trocá-la por pedras de crack. Em seguida, foi conduzido para a delegacia. O detido não teve o nome informado.