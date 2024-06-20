Operação com 70 policiais termina em prisões em Vila Velha

Materiais apreendidos durante operação Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Três homens foram presos na manhã desta quinta-feira (20) durante uma operação em Vila Velha e na Serra . Cerca de 70 policiais participaram da ação de combate ao tráfico de drogas, que aconteceu durante toda a manhã. Foram cumpridos 40 mandados de busca e apreensão, segundo a corporação.

“O Jarlei na época confessou o crime, disse que teria confundido com veículo utilizado por inimigos do Terceiro Comando Puro (TCP), que estaria rondando a região e estaria efetuando ataques contra seus comparsas”, disse o delegado Alan Moreno de Andrade.

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, em Ataíde e Ilha da Conceição, duas facções criminosas estão em conflito para dominar a venda de drogas. Uma guerra que gera mortes e medo para os moradores.

“O Terceiro Comando Puro é uma facção forte na região de Santa Rita, e essa região de Ilha da Conceição e Ataíde são bairros que continuam tentando resistir ao avanço dessa facção e isso gera mortes, confrontos armados. A função primordial é investigar, prender e tentar trazer paz para a região. A gente imagina que a operação de hoje vai acalentar um pouco,” afirmou o delegado

A Polícia Civil vai seguir investigando para identificar e prender outros traficantes dos bairros. O delegado acredita que, depois da operação, os tiroteios vão diminuir na região.