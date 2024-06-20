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Criminalidade

Operação com 70 policiais termina em prisões em Vila Velha

Entre os presos está um suspeito de tentar matar um policial civil; foram cumpridos 40 mandados de busca e apreensão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2024 às 13:02

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 13:02

Suspeitos de chefiar facções em guerra em Vila Velha são presos
Materiais apreendidos durante operação Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Três homens foram presos na manhã desta quinta-feira (20) durante uma operação em Vila Velha e na Serra. Cerca de 70 policiais participaram da ação de combate ao tráfico de drogas, que aconteceu durante toda a manhã. Foram cumpridos 40 mandados de busca e apreensão, segundo a corporação.
Os nomes dos presos não foram divulgados, mas, entre eles está um homem que é irmão de Jarley Posse, apontado como gerente do tráfico nos bairros Ilha da Conceição e Ataíde. O homem havia sido preso no ano passado, acusado de tentar matar um policial civil
“O Jarlei na época confessou o crime, disse que teria confundido com veículo utilizado por inimigos do Terceiro Comando Puro (TCP), que estaria rondando a região e estaria efetuando ataques contra seus comparsas”, disse o delegado Alan Moreno de Andrade.
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, em Ataíde e Ilha da Conceição, duas facções criminosas estão em conflito para dominar a venda de drogas. Uma guerra que gera mortes e medo para os moradores.
“O Terceiro Comando Puro é uma facção forte na região de Santa Rita, e essa região de Ilha da Conceição e Ataíde são bairros que continuam tentando resistir ao avanço dessa facção e isso gera mortes, confrontos armados. A função primordial é investigar, prender e tentar trazer paz para a região. A gente imagina que a operação de hoje vai acalentar um pouco,” afirmou o delegado
A Polícia Civil vai seguir investigando para identificar e prender outros traficantes dos bairros. O delegado acredita que, depois da operação, os tiroteios vão diminuir na região.

Correção

20/06/2024 - 2:21
A versão anterior da reportagem informava que os presos eram suspeitos de chefiar as facções do tráfico que atuam em Ilha da Conceição e Ataíde. O correto é que são suspeitos de integrar os grupos criminosos, mas não no posto de liderança.

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