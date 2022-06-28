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Mulher grávida

Suspeito de agredir esposa e forçar enteadas a trabalharem é preso no ES

As três enteadas eram obrigadas a colher café em troca de comida. Elas e a mãe sofriam violência física, sexual, patrimonial e psicológica, segundo relatos à polícia

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 17:26

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 jun 2022 às 17:26
Um homem de 31 anos foi preso suspeito de violência doméstica e familiar contra a esposa grávida e as três enteadas na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele agredia a mulher e obrigava as filhas dela a trabalharem em uma lavoura de café. Após uma das vítimas contar na escola sobre a situação pela qual ela, as irmãs e a mãe estavam passando, o caso foi denunciado à corporação. A prisão ocorreu na última sexta-feira (24), em cumprimento de mandado, mas a informação foi divulgada somente nesta terça-feira (28).
Titular da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, o delegado Douglas Trevizani Sperandio disse que as filhas da esposa do suspeito eram forçadas pelo homem a trabalharem. “Segundo relato das vítimas, o padrasto obrigava as três enteadas a trabalharem na lavoura de café e elas só comiam se colhessem um determinado número de sacas de café”, iniciou.
Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia
Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação
De acordo com o delegado, as meninas contaram que, além de submeter as vítimas ao trabalho forçado, o suspeito tinha o costume de “espiar” o banho delas. Ele teria expulsado de casa duas enteadas, levando-as a buscarem abrigo próximo a um secador de café devido ao frio.
A Polícia Civil disse que, ainda segundo a denúncia, a mãe das meninas — que está grávida — era agredida e ela e as filhas sofriam ainda violência sexual, patrimonial e psicológica. O suspeito chegou a ameaçar as enteadas dizendo que as mataria caso as agressões chegassem ao conhecimento das autoridades, conforme apurou a corporação.
Após tomar conhecimento dos fatos, durante as investigações, as vítimas foram encaminhadas para realizarem exame de corpo de delito e a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito pelo crime de violência doméstica e familiar, deferida pela 2ª Vara Criminal de Nova Venécia.
O suspeito não ofereceu resistência à prisão e foi conduzido à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foram realizados os procedimentos de praxe. O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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