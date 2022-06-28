Suspeito de agredir esposa e forçar enteadas a trabalharem é preso no ES

Um homem de 31 anos foi preso suspeito de violência doméstica e familiar contra a esposa grávida e as três enteadas na zona rural de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Civil , ele agredia a mulher e obrigava as filhas dela a trabalharem em uma lavoura de café. Após uma das vítimas contar na escola sobre a situação pela qual ela, as irmãs e a mãe estavam passando, o caso foi denunciado à corporação. A prisão ocorreu na última sexta-feira (24), em cumprimento de mandado, mas a informação foi divulgada somente nesta terça-feira (28).

Titular da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, o delegado Douglas Trevizani Sperandio disse que as filhas da esposa do suspeito eram forçadas pelo homem a trabalharem. “Segundo relato das vítimas, o padrasto obrigava as três enteadas a trabalharem na lavoura de café e elas só comiam se colhessem um determinado número de sacas de café”, iniciou.

Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação

De acordo com o delegado, as meninas contaram que, além de submeter as vítimas ao trabalho forçado, o suspeito tinha o costume de “espiar” o banho delas. Ele teria expulsado de casa duas enteadas, levando-as a buscarem abrigo próximo a um secador de café devido ao frio.

A Polícia Civil disse que, ainda segundo a denúncia, a mãe das meninas — que está grávida — era agredida e ela e as filhas sofriam ainda violência sexual, patrimonial e psicológica. O suspeito chegou a ameaçar as enteadas dizendo que as mataria caso as agressões chegassem ao conhecimento das autoridades, conforme apurou a corporação.

Após tomar conhecimento dos fatos, durante as investigações, as vítimas foram encaminhadas para realizarem exame de corpo de delito e a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito pelo crime de violência doméstica e familiar, deferida pela 2ª Vara Criminal de Nova Venécia.