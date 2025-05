Crime em tabacaria

Suspeita de tentar matar mulher por ciúmes do ex-namorado é presa na Serra

Ela teria atacado a jovem de 18 anos, com golpes de canivete, em uma tabacaria do bairro Novo Horizonte, na última quinta-feira (15); segundo a polícia, mulher confessou crime

Publicado em 17 de maio de 2025 às 12:03

Uma mulher de 21 anos, suspeita de tentar matar com golpes de canivete uma jovem de 18 anos, foi presa na tarde de sexta-feira (16). A Polícia Civil disse que o crime, que aconteceu em uma tabacaria na quinta-feira (15), em Novo Horizonte, na Serra, teria sido motivado por ciúmes da suspeita em relação a um ex-namorado.>

Conforme as investigações da Polícia Civil, a mulher teria surpreendido a vítima com diversos golpes. A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município.>

Segundo a Polícia Civil, desde a noite do crime as equipes policiais estavam empenhadas nas diligências para localizar a suspeita. Durante as investigações, foram coletadas diversas informações que levaram os policiais a diferentes endereços em bairros da Serra e de Vitória. >

Com o apoio de denúncias anônimas e informações levantadas no decorrer das buscas, a equipe de plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), localizou a mulher em uma residência no mesmo bairro do crime, onde acabou presa em flagrante. A suspeita confessou a autoria do crime, e foi encaminhada ao sistema prisional.>

Ataque em tabacaria

A jovem de 18 anos foi ferida com diversos golpes de canivete. Segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu cortes no rosto, cabeça e tórax e foi socorrida para uma unidade de pronto atendimento (UPA). >

Conforme relatos à PM, a mulher estava no local como cliente, quando a suspeita entrou no estabelecimento, sacou um canivete prateado de dentro da bolsa e a atacou com vários golpes. Populares que estavam próximos intervieram para separar a agressora e a vítima. Logo em seguida, a agressora fugiu com ajuda da mãe.>

