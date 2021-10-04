Suspeita de ser chefe do tráfico e mais 15 pessoas são presas em operação na Serra

Esta mulher presa é apontada como a responsável por controlar o tráfico de drogas na região de Marbella, em Nova Almeida Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta

De acordo com informações levantadas pela reportagem da TV Gazeta, o serviço de inteligência da PM planejou a ofensiva por sete meses e, pela manhã, os militares foram até a região para o cumprimento de mandados de prisão, além de busca e apreensão. Ao menos 25 mandados de prisão e outros 20 de busca e apreensão estavam em aberto para pessoas investigadas por tráfico de drogas.

DISPUTA PELO CONTROLE

O subtenente Paulo Sérgio, do Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar , explicou que traficantes de Vitória estão há meses tentando expandir os negócios ligados ao tráfico e a região onde a operação foi desencadeada era um dos pontos a serem conquistados.

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"Esse trabalho foi muito árduo. Identificamos que a organização (criminosa) de Vitória tomou esse tráfico aqui e já está também dominando em Nova Almeida. Esta foi a informação que obtivemos por meio da nossa inteligência e investigamos por sete meses, onde logramos êxito hoje ao cumprirmos esses mandados de prisão e de busca e apreensão contra estes cidadãos ligados ao tráfico.

Os detidos não tiveram os nomes informados pela polícia, mas ainda nesta segunda a Polícia Militar divulgará o balanço da operação.