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Região de Nova Almeida

Suspeita de ser chefe do tráfico e mais 15 pessoas são presas em operação na Serra

A operação realizada pela Polícia Militar e o Gaeco na manhã desta segunda (4) resultou na retirada de 16 pessoas ligadas ao comércio de entorpecentes e com mandados de prisão, além de busca e apreensão

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 13:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2021 às 13:19
Serra
Esta mulher presa é apontada como a responsável por controlar o tráfico de drogas na região de Marbella, em Nova Almeida Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta
Ao menos 16 pessoas foram presas, incluindo uma mulher apontada como chefe do tráfico de drogas na região de Marbella, no balneário de Nova Almeida, na Serra, em uma grande operação desencadeada pela Polícia Militar e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), vinculado ao Ministério Público Estadual, na manhã desta segunda-feira (4). A ação contou com dezenas de policiais e apoio aéreo de um helicóptero do Notaer.

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De acordo com informações levantadas pela reportagem da TV Gazeta, o serviço de inteligência da PM planejou a ofensiva por sete meses e, pela manhã, os militares foram até a região para o cumprimento de mandados de prisão, além de busca e apreensão. Ao menos 25 mandados de prisão e outros 20 de busca e apreensão estavam em aberto para pessoas investigadas por tráfico de drogas.

DISPUTA PELO CONTROLE

O subtenente Paulo Sérgio, do Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar, explicou que traficantes de Vitória estão há meses tentando expandir os negócios ligados ao tráfico e a região onde a operação foi desencadeada era um dos pontos a serem conquistados.
"Esse trabalho foi muito árduo. Identificamos que a organização (criminosa) de Vitória tomou esse tráfico aqui e já está também dominando em Nova Almeida. Esta foi a informação que obtivemos por meio da nossa inteligência e investigamos por sete meses, onde logramos êxito hoje ao cumprirmos esses mandados de prisão e de busca e apreensão contra estes cidadãos ligados ao tráfico.
Os detidos não tiveram os nomes informados pela polícia, mas ainda nesta segunda a Polícia Militar divulgará o balanço da operação.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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