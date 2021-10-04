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Helicóptero e viaturas

Cerco da Polícia Militar chama a atenção na região de Nova Almeida, na Serra

A ação ocorre na região de Marbella, na Grande Nova Almeida, desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (4). Notaer auxilia com apoio aéreo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2021 às 08:56

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 08:56

Serra
A operação na região de Marbella, em Nova Almeida, tem o apoio do helicóptero do Notaer Crédito: Internauta
Polícia Militar realiza uma operação na região do bairro Marbella, no balneário de Nova Almeida, na Serra, desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (4). A ação conta com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), além de vários policiais em solo.
A reportagem entrou em contato com a assessoria das polícias Civil e Militar para obter um detalhamento sobre a operação, porém não houve retorno até o momento. Assim que houver uma atualização, a reportagem será atualizada.
Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram a aeronave em sobrevoo baixo em auxílio às ações dos militares pelas ruas do bairro. É possível ver também a presença de muitas viaturas de diferentes destacamentos da PM.

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