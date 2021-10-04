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Bairro Inhanguetá

Mulheres espancam homem após uma delas ser agredida em Vitória

As mulheres contaram aos policiais que estavam andando pela Rua da Galeria, em Inhanguetá, quando o homem começou a provocá-las com palavras. Em determinado momento, ele deu um soco em uma delas

Publicado em 

04 out 2021 às 12:13

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 12:13

Mulheres revidam agressão e espancam homem
Homem foi agredido por mulheres dentro do prédio onde mora Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem foi espancado por duas mulheres na noite deste domingo (3) no bairro Inhanguetá, em Vitória. De acordo com as informações registradas na Polícia Civil, as mulheres perseguiram e bateram no homem após ele ter dado um soco em uma delas.
O homem precisou ser levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde permanece internado. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
O caso aconteceu após as 22h. Em depoimento, as mulheres contaram aos policiais que estavam andando pela Rua da Galeria, em Inhanguetá, quando o homem começou a provocá-las com palavras. Em determinado momento, ele deu um soco em uma delas.
As mulheres, então, partiram para cima do homem. Ele correu e tentou se esconder dentro do prédio onde mora, que fica na mesma rua. No entanto, foi alcançado pelas duas e agredido dentro de sua própria residência.
O caso foi registrado na Polícia Civil como tentativa de homicídio. As duas mulheres foram ouvidas na Delegacia Regional de Vitória e liberadas.
Com informações do G1/ES

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