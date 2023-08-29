Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus para Wagner Nunes de Paulo — condutor do veículo que atingiu e matou Amanda Marques em 17 de abril de 2021 . A decisão saiu no dia 8 de agosto e desde então, ele está em liberdade. A família da jovem, no entanto, somente soube da decisão na segunda-feira (28).

Caso Amanda Marques

A decisão do STJ definiu uma série de medidas cautelares que deverá ser seguida por Wagner, como proibição de frequentar bares e restaurantes. A habilitação para dirigir veículos também está suspensa.

David Metzker, advogado de defesa do motorista, afirmou que, em março, Wagner já havia tido o habeas corpus negado pelo próprio STJ, mas que conseguiram reverter a decisão. “Recorremos a essa decisão do relator e foi levado para o colegiado do STJ. Foi marcada uma sessão de julgamento para o dia 8 de agosto. Fui a Brasília sustentar. A princípio, o ministro relator manteve a decisão, mas os outros ministros entenderam pela revogação da prisão. Ao final do julgamento, o próprio relator também resolveu acompanhar o entendimento da maioria", explicou.

"O resultado foi exatamente o que foi pedido em habeas corpus. A defesa entende que se trata de um resultado adequado para o momento e técnico, visto que a prisão não pode ser uma antecipação de pena" David Metzker - Advogado de Wagner Nunes

O que diz a acusação

Your browser does not support the audio element. STJ manda soltar motorista que gerou acidente com morte na Darly Santos

Segundo o advogado que representa a família de Amanda no processo, Fábio Marçal, o objetivo no momento é que seja julgado o recurso da defesa a respeito da pronúncia do júri. “A gente fica contrariado porque entende que ele é um risco ao processo. No nosso entendimento, ele pode voltar a praticar crimes da mesma natureza. Colocar Wagner em liberdade é a mesma coisa que assinar uma certidão de impunidade", disse.

"Tentar outras instâncias no próprio STJ pode demorar, o que a gente vai tentar é acelerar esse julgamento dos recursos apresentados pela defesa para que ele possa ir à júri popular e volte para cadeia" Fábio Marçal - Advogado da família de Amanda

Relembre o caso