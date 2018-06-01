Serra: homem arromba joalheria de shopping e foge pela porta da frente

A joalheria foi arrombada nesta quinta (31) por volta das 20 horas, no Shopping Laranjeiras, na Serra Crédito: Reprodução

Uma joalheria localizada no Shopping Laranjeiras, na Serra, foi invadida por um homem na noite desta quinta-feira (31), feriado de Corpus Christi. O suspeito levou pelo menos R$ 13 mil em produtos, a maioria cordões de ouro.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o homem chegou ao shopping, por volta das 19h40, e sentou em uma cadeira próximo ao local. Vinte minutos depois, levantou-se e foi em direção à loja, arrombando a porta de vidro. O suspeito entrou, pegou os produtos que estavam em um mostruário e fugiu logo em seguida. Segundo o dono da joalheira, ele entrou e saiu pela porta da frente do shopping, sem ser percebido por seguranças.

As jóias que estavam na vitrine não foram levadas, pois estavam trancadas. O arrombamento só foi percebido na manhã desta sexta-feira (1), quando uma funcionária de outra loja chegou ao local. O dono do estabelecimento registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Regional da Serra.

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