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Crime

Serra: homem arromba joalheria de shopping e foge pela porta da frente

O suspeito levou pelo menos R$ 13 mil em produtos, a maioria cordões de ouro

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 20:00
A joalheria foi arrombada nesta quinta (31) por volta das 20 horas, no Shopping Laranjeiras, na Serra Crédito: Reprodução
Uma joalheria localizada no Shopping Laranjeiras, na Serra, foi invadida por um homem na noite desta quinta-feira (31), feriado de Corpus Christi. O suspeito levou pelo menos R$ 13 mil em produtos, a maioria cordões de ouro.
Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o homem chegou ao shopping, por volta das 19h40, e sentou em uma cadeira próximo ao local. Vinte minutos depois, levantou-se e foi em direção à loja, arrombando a porta de vidro. O suspeito entrou, pegou os produtos que estavam em um mostruário e fugiu logo em seguida. Segundo o dono da joalheira, ele entrou e saiu pela porta da frente do shopping, sem ser percebido por seguranças.
As jóias que estavam na vitrine não foram levadas, pois estavam trancadas. O arrombamento só foi percebido na manhã desta sexta-feira (1), quando uma funcionária de outra loja chegou ao local. O dono do estabelecimento registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Regional da Serra.
VEJA VÍDEO:
Em nota, o Shopping Laranjeiras esclarece que possui videomonitoramento 24 horas nas áreas comuns do estabelecimento e que, pelas normas internas, cabe aos lojistas a segurança patrimonial de suas lojas. A administração do local informa, ainda, que as imagens já foram disponibilizadas ao proprietário da loja para ajudar nas investigações. 

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