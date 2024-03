Grande Vitória

'Sensação de impotência', diz PM, filho de taxista encontrado morto no ES

A polícia informou que a vítima, José Herculano Marques, de 75 anos, foi trancada no porta-malas pelos suspeitos, não conseguiu sair e morreu asfixiada

José Herculano Marques tinha 75 anos e trabalhava como taxista há 35 em Cariacica. (Acervo pessoal)

O taxista de 75 anos que morreu trancado dentro de porta-malas do próprio carro após ser assaltado mantinha a mesma rotina de trabalho há 35 anos. José Herculano Marques trabalhava em uma praça do bairro Itacibá, em Cariacica, na Grande Vitória. Ao ver a situação que o pai passou, o filho, que é sargento da Polícia Militar, disse ao g1ES que se sentiu impotente.

Por ser policial, Vinícius disse que já trabalhou em inúmeras ocorrências de sequestro e assalto a taxistas e motoristas de aplicativo. Ao ver a situação que o pai passou, o filho disse que se sentiu impotente. "Já tive inúmeras ocorrências de resgatar motorista de aplicativo. A sensação foi de bastante impotência, saber que ao longo da minha carreira eu já consegui ajudar tanta gente, mas não consegui ajudar o meu próprio pai".

Angústia da família

Nesta segunda-feira (11) o filho da vítima, Flávio Vinícius, contou que a família logo percebeu uma mudança na rotina de José e começaram a procurar por ele no dia do crime. "Ele mora bem perto do ponto em que trabalhava. Era de segunda a segunda e sempre ia para a praça por volta de 5h30. Depois às 11h vinha almoçar e voltava 13h e ficava na praça até as 17h30. Quando ele não apareceu para almoçar nem voltou para casa, já estranhamos", contou Flávio.

O taxista morava com a mulher e uma filha, que logo fizeram contato com Vinícius, que trabalha como sargento da Polícia Militar há 28 anos. "Minha mãe me ligou dizendo que estava preocupada com o papai. Então eu consegui localizar onde o carro estava e as forças de segurança foram acionadas, mas ele só foi encontrado na manhã de domingo", explicou Vinícius.

Alegria de ser taxista

Vinícius contou que o pai amava trabalhar como taxista por todos esses anos e que era muito conhecido no bairro. "A alegria do papai era poder ir para a praça trabalhar como taxista. Pegar o carro dele, lavar e ir trabalhar. Quase 40 anos de profissão e ele nunca tirou um dia de folga, trabalhava de segunda a segunda", comentou.

José deixa uma mulher e dois filhos. O enterro do taxista será realizado nesta segunda-feira (11) às 14h no cemitério Jardim da Saudade, em Cariacica, Grande Vitória. Agora, para a família, restam as lembranças. "Ele acabou falecendo fazendo aquilo que amava fazer. Ele era uma pessoa muito humilde, tranquila, sempre ficava na praça, colocava comida para os cachorros de rua. A vida dele foi trabalhar", desabafou o filho.

Relembre o caso

O taxi foi encontrado abandonado às margens de uma ferrovia com o corpo do taxista dentro do porta-malas. (Paulo Ricardo Sobral/TV Gazeta)

O carro de José foi encontrado às margens de uma ferrovia que fica na Serra, Grande Vitória, na manhã de domingo (10). A polícia informou que a vítima foi trancada no porta-malas pelos suspeitos e não conseguiu sair depois e morreu asfixiada.

De acordo com a polícia, dois homens renderam e assaltaram José e depois trancaram o taxista no porta-malas para conseguir fugir, acreditando que ele iria conseguir sair depois. Mas isso não aconteceu, e o homem acabou morrendo asfixiado. O corpo da vítima não apresentava sinais de violência, o que reforça a suspeita de que ele teve dificuldades para respirar e sair do porta-malas.

Segundo a polícia, câmeras de segurança do monitoramento do cerco eletrônico mostram o táxi passando pela BR-101na manhã de sábado (10). As imagens já foram entregues para a polícia. Outra câmera da empresa que administra a ferrovia teria registrado o momento em que o carro foi abandonado.

O caso é tratado como latrocínio, roubo seguido de morte. A polícia esteve no local e perícias foram realizadas. Ninguém foi preso até a última atualização desta reportagem.

*Com informações do G1 ES

