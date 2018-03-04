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Reportagem flagra tentativa de invasão em área de preservação na Serra

O local fica ao lado do Vitória Apart Hospital e é uma das saídas do bairro Jardim Carapina, na Serra

Publicado em 03 de Março de 2018 às 22:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 22:21
Invasão em Boa Vista II, na Serra Crédito: Bernardo Coutinho
Dezenas de pessoas invadiram uma área de preservação ambiental que fica na Avenida Boa Vista, em Boa Vista II, na Serra. A cena foi flagrada pela reportagem de A Gazeta na tarde deste sábado (03). Parte do terreno fica às margens da BR 101. Com ferramentas de construção e fitas de isolamento, as famílias demarcavam o espaço.
O local fica ao lado do Vitória Apart Hospital e é uma das saídas do bairro Jardim Carapina, na Serra. Apenas na tarde deste sábado a reportagem flagrou cerca de 50 pessoas no terreno, por volta das 16 horas. Homens e até algumas mulheres estavam no local com carros e instrumentos de construção. Eles dividem a área de mata com fitas.
Após ser procurada pela reportagem, a Prefeitura da Serra informou que a fiscalização ambiental esteve no local. Ao chegarem, a equipe encontrou sinais de demarcação e confirmou que trata-se de área de preservação ambiental. Porém, segundo a prefeitura, não havia mais ninguém na região.
"Como ninguém foi encontrado, os fiscais continuarão de plantão e voltarão neste domingo para notificar os responsáveis", disse a prefeitura, por meio de nota.

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