Relembre casos de roubos a bancos no Espírito Santo

Nos últimos anos, roubos a bancos e caixas eletrônicos com a utilização de explosivos assustaram os capixabas - como o que ocorreu na madrugada desta terça-feira (25) a agência do Sicoob localizada no distrito de Caramuru, em Santa Maria de Jetibá. Um caso que também ganhou destaque neste ano foi o que aconteceu em 21 de fevereiro, em uma agência do Banco do Brasil, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Ainda em 2018, bancos em Rio Novo do Sul e Anchieta também sofreram ataques de grupos de assaltantes.
ITAPOÃ (VILA VELHA)
Tratando-se de 2018, no dia 26 de março, uma agência do Banco do Brasil situada em Itapoã, Vila Velha, foi invadida por um homem - que não teve a identidade revelada - que carregava uma botija de gás. A intenção do suspeito era atear fogo na botija para tentar arrombar um caixa eletrônico. A explosão só não teve exito porque policiais militares chegaram no local e impediram a ação.
PRESIDENTE KENNEDY
Meses antes, em 18 de dezembro de 2017, em uma ação cinematográfica, uma agência do Banestes em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Estado, foi alvo de bandidos. Os ladrões entraram no pátio da agência pelo muro lateral, próximo a uma banca de jornal. No pátio, entraram no porão do imóvel e fizeram um buraco no teto, cortando uma laje de concreto, e tiveram acesso à tesouraria da agência. A suspeita é que os bandidos tenham usado um maçarico para abrir o cofre.
PANCAS
No dia 10 de fevereiro do mesmo ano, cinco ladrões encapuzados tentaram roubar uma agência bancária em Pancas, no Noroeste do ES. Durante a ação, pessoas foram feitas reféns e houve troca de tiros com a polícia. A tentativa de roubo aconteceu por volta das 2 horas. Os bandidos chegaram em um carro e renderam um grupo de pessoas que estavam em um bar próximo à agência. As vítimas foram feitas reféns pelos ladrões. Para entrar no banco, os ladrões atiraram na porta de vidro. Policiais militares, que estão fazendo rondas noturnas, perceberam a ação. Os bandidos atiraram contra a polícia e fugiram em direção a Colatina. No caminho, atearam fogo no carro usado no crime.
PRESIDENTE KENNEDY (OUTRO CASO)
Quatro dias antes, em 6 de fevereiro, uma
, no Litoral Sul do Espírito Santo. Contudo, populares acionaram rapidamente a Polícia Militar, que deslocou policiais para o local. Houve troca de tiros e pânico dentro do banco. Um segurança que trabalhava na agência ficou ferido. O homem que trocou tiros com os militares foi morto.
Moradores de Presidente Kennedy já haviam passado por uma situação de terror e medo em dezembro de 2016, quando uma agência foi arrombada no Centro da cidade. De acordo com a Polícia Militar, o gerente e o segurança chegaram no banco por volta de 8 horas e perceberam que a grade do ar condicionado nos fundos do imóvel haviam sido arrombados. Após ter acesso ao interior da agência os funcionários perceberam que gavetas do cofre estavam abertas e diversos documentos haviam sido revirados. Nenhum valor em dinheiro foi levado pelos bandidos.
ATÍLIO VIVÁCQUA
Em 24 de outubro, a agência do Sicoob Credirochas, em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, foi arrombada por um homem. Segundo a PM, por volta das 5h30 o alarme disparou e a central de policiamento avisou para o gerente. Ao chegar no local foi constatado que o bandido entrou em uma báscula que fica nos fundos da agência. Ele chegou a quebrar um cadeado, mas não conseguiu ter acesso ao cofre.
COLATINA
Cinco meses antes, em junho, bandidos explodiram um caixa eletrônico do Banco do Brasil que fica dentro do Ifes de Itapina, distrito de Colatina, na região Noroeste. O crime aconteceu na madrugada do dia 27, por volta de 3h30, e durou cerca de 15 minutos. Na época a Polícia Militar informou que três homens armados renderam o segurança da instituição de ensino e, após explodir o equipamento, levaram em dinheiro - valores não foram revelados.
E aquela não era a primeira vez que um caixa eletrônico do campus do Ifes de Itapina havia sido arrombado. Outro caso foi registrado em novembro de 2012 de forma parecida. Os bandidos renderam os vigias da instituição e seguiram direto para o caixa eletrônico.
LARANJA DA TERRA
Na madrugada do dia 4 de maio de 2016, uma agência do Bradesco foi alvo de explosão em Laranja da Terra, na região Serrana. Quatro suspeitos armados arrombaram a unidade e levaram cerca de R$ 50 mil de um caixa eletrônico. A ação teve início por volta das 3h12, quando houve duas explosões fortes no local. Os bandidos chegaram num Fiesta prata e arrombaram a porta da agência. Depois, colocaram duas bananas de dinamite para explodir equipamentos.
JACARAÍPE (SERRA)
Em 5 de novembro de 2015, uma agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Abdo Saade, em Jacaraípe, na Serra, ficou completamente destruída após uma explosão provocada por bandidos. Por volta das 3h30, criminosos acionaram uma grande quantidade de explosivos e toda a faxada do banco ficou destruída. A explosão foi tão forte que a parte de cima do prédio, que também pertence ao banco, teve sua estrutura abalada. Nenhum valor em dinheiro foi levado da agência.
PONTO BELO
Bandidos também explodiram caixas eletrônicos em abril de 2013, em Ponto Belo, no Norte do Estado, por volta de meia noite. Na época a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) confirmou que os criminosos usaram dinamite para explodir os equipamentos. O valor em dinheiro levado pelos bandidos não foi revelado.
VILA VELHA (OUTRO CASO)
Ataques a bancos e agências também foram registrados em 2012. Em abril, uma tentativa de assalto à agência do Banco do Brasil na Avenida Santa Leopoldina, em Vila Velha, terminou em tiroteio e morte. Quatro assaltantes participaram da ação. Um deles foi morto dentro do banco, outros dois foram baleados e o quarto foi preso.
IRUPI
Em junho do mesmo ano, a pequena cidade de Irupi, com pouco mais de 10 mil habitantes, na Região do Caparaó, foi alvo de bandidos. Uma agência bancária do Bradesco foi explodida por volta das 3 horas da manhã. Com a explosão, todos os equipamentos do local foram destruídos.