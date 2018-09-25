Relembre casos de roubos a bancos no Espírito Santo

No dia 10 de fevereiro do mesmo ano, cinco ladrões encapuzados tentaram roubar uma, no Noroeste do ES. Durante a ação, pessoas foram feitas reféns e houve troca de tiros com a polícia. A tentativa de roubo aconteceu por volta das 2 horas. Os bandidos chegaram em um carro e renderam um grupo de pessoas que estavam em um bar próximo à agência. As vítimas foram feitas reféns pelos ladrões. Para entrar no banco, os ladrões atiraram na porta de vidro. Policiais militares, que estão fazendo rondas noturnas, perceberam a ação. Os bandidos atiraram contra a polícia e fugiram em direção a Colatina. No caminho, atearam fogo no carro usado no crime.