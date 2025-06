Sul do ES

Igreja histórica em Muqui é reaberta após três meses em restauração

Igreja São João Batista estava interditada desde março de 2025 após o aparecimento de cupins, rachaduras e infiltrações na estrutura

Após três meses de interdição por riscos estruturais, a Igreja Matriz de São João Batista, localizada no centro de Muqui, no Sul do Espírito Santo, será reaberta no sábado (14). A informação foi divulgada nesta sexta-feira (13) pela Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, também no Sul do Estado.>