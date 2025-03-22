Sul do ES

Igreja histórica em Muqui é interditada por risco em estrutura

Vistoria inicial apontou comprometimentos no teto e paredes do imóvel após surgimento de cupins, rachaduras e infiltrações

Publicado em 22 de Março de 2025 às 14:49

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 mar 2025 às 14:49
Paróquia São João Batista
Igreja São João Batista Crédito: Divulgação | Diocese de Cachoeiro de Itapemirim
A Igreja São João Batista em Muqui, no Sul do Espírito Santo, foi interditada na sexta-feira (21) após avaliação de uma arquiteta e um engenheiro civil. A vistoria apontou comprometimentos no teto e paredes do imóvel após aparecimento de cupins, rachaduras e infiltrações. 
Segundo o pároco local, padre Enildo Genésio de Souza, o laudo técnico aponta que há danos causados nas estruturas que sustentam o teto. “Assim que tivemos acesso ao documento, comunicamos todos os órgãos competentes para que tenham ciência desta situação. Também reunimos com o Conselho Pastoral Paroquial e com o Conselho Econômico Paroquial e tomamos a decisão de interditar”, contou.
O padre destacou que a interdição é preventiva e que a paróquia está buscando recursos emergenciais junto à Secretaria da Cultura do Governo do Estado para a reforma. Na última quinta-feira (20), novas vistorias foram realizadas por engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea) e o laudo ainda será entregue.

Curiosidades

A igreja está localizada bem no Centro da cidade e faz parte do Sítio Histórico e Paisagístico de Muqui. De arquitetura eclética, a capela-mor ostenta pinturas do italiano Giuseppe Irlandi, vitrais e os altares foram construídos em mármore carrara. Uma das pinturas, a que se refere à “Decaptação de São João Batista”, é cópia da mesma cena a óleo de autoria de Giambattista Tiepolo, datada de 1732-33, que se encontra na Capela Colleoni, em Bérgamo, Itália.

■ Veja aqui mais detalhes sobre a igreja

Curiosidades

A igreja está localizada bem no Centro da cidade e faz parte do Sítio Histórico e Paisagístico de Muqui. De arquitetura eclética, a capela-mor ostenta pinturas do italiano Giuseppe Irlandi, vitrais e os altares foram construídos em mármore carrara. Uma das pinturas, a que se refere à “Decaptação de São João Batista”, é cópia da mesma cena a óleo de autoria de Giambattista Tiepolo, datada de 1732-33, que se encontra na Capela Colleoni, em Bérgamo, Itália.

■ Veja aqui mais detalhes sobre a igreja

