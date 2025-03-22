Igreja histórica em Muqui é interditada por risco em estrutura

A igreja está localizada bem no Centro da cidade e faz parte do Sítio Histórico e Paisagístico de Muqui. De arquitetura eclética, a capela-mor ostenta pinturas do italiano Giuseppe Irlandi, vitrais e os altares foram construídos em mármore carrara. Uma das pinturas, a que se refere à “Decaptação de São João Batista”, é cópia da mesma cena a óleo de autoria de Giambattista Tiepolo, datada de 1732-33, que se encontra na Capela Colleoni, em Bérgamo, Itália.
Curiosidades
A igreja está localizada bem no Centro da cidade e faz parte do Sítio Histórico e Paisagístico de Muqui. De arquitetura eclética, a capela-mor ostenta pinturas do italiano Giuseppe Irlandi, vitrais e os altares foram construídos em mármore carrara. Uma das pinturas, a que se refere à “Decaptação de São João Batista”, é cópia da mesma cena a óleo de autoria de Giambattista Tiepolo, datada de 1732-33, que se encontra na Capela Colleoni, em Bérgamo, Itália.
■ Veja aqui mais detalhes sobre a igreja