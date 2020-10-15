'Queremos saber o que houve', diz mãe de grávida assassinada em Linhares

Os motivos para o assassinato de uma mulher grávida de sete meses continuam sendo um mistério na cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O corpo de Valquíria Amorim da Silva, de 26 anos, foi encontrado na última quinta-feira (8) em uma plantação de cacau. A vítima foi morta a tiros e, por enquanto, nenhum suspeito de cometer o crime foi preso. A perícia feita pela Polícia Civil apontou que o feto estava com 30 semanas de gestação e tinha 38 centímetros.
A dona de casa Irene Fernandes Amorim, de 54 anos, ainda está muito abalada com a morte da filha e lamentou o crime. O bebê era um menino, a minha filha estava muito feliz e eu também estava. Eu tenho uma neta, filha de um outro filho meu já que faleceu. Esse seria o meu segundo neto. Perdi meu filho quando ele tinha 28 anos e agora perdi a Valquíria. Tem uma semana que eu não como e nem durmo direito, disse a mãe da vítima.
A mãe de Valquíria mora em João Neiva e disse que uma semana antes da morte recebeu a visita da filha grávida. A dona de casa aguarda o resultado das investigações para entender o que aconteceu.
Eu quero justiça, a família e os amigos querem saber o que aconteceu. Infelizmente, uma semana antes da morte ela veio na minha casa e falou sobre alguns problemas que estavam acontecendo. Já prestei depoimento na delegacia da Polícia Civil e agora estamos esperando que descubram quem fez isso, concluiu a dona de casa.
O delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, afirmou que o caso está perto de ser solucionado.
"Os policiais estão fazendo levantamentos. A vítima já foi identificada e as pessoas que tiveram algum tipo de contato com ela estão sendo ouvidas. Temos uma linha de investigação, não podemos divulgar muitas coisas no momento para não atrapalhar o trabalho dos policiais. Já temos alguns suspeitos, temos algumas versões do crime. Vamos finalizar esse caso em um breve tempo", disse o delegado.