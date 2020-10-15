'Queremos saber o que houve', diz mãe de grávida assassinada em Linhares

A dona de casa Irene Fernandes Amorim, de 54 anos, ainda está muito abalada com a morte da filha e lamentou o crime. O bebê era um menino, a minha filha estava muito feliz e eu também estava. Eu tenho uma neta, filha de um outro filho meu já que faleceu. Esse seria o meu segundo neto. Perdi meu filho quando ele tinha 28 anos e agora perdi a Valquíria. Tem uma semana que eu não como e nem durmo direito, disse a mãe da vítima.