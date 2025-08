Veja lista

Quem são os foragidos de alta periculosidade presos em operação no ES

A Trivium, deflagrada nesta terça-feira (5), resultou na prisão de 32 foragidos da Justiça; sete deles são apontados como alvos da ação das forças de segurança do Estado

Crédito: Divulgação | Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo

Dos 32 foragidos da Justiça presos durante a Operação Trivium, deflagrada nesta terça-feira (5) no Espírito Santo e na Bahia , sete foram apontados pelas autoridades como alvos de alta periculosidade e destaque na ação. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (Sesp), os detidos têm envolvimento com crimes como homicídio, estupro de vulnerável, roubo e tráfico de drogas, e eram monitorados por diferentes órgãos de inteligência. >

A operação, coordenada pela Subsecretaria de Inteligência da Sesp com apoio do Ministério da Justiça, envolveu forças estaduais e federais em uma força-tarefa voltada à captura de criminosos considerados prioritários para a segurança pública. A lista completa dos presos não foi divulgada. Veja as prisões de destaque: >