Quem é e como agia chefe do tráfico da Serra preso com arsenal em Cariacica

Robson Rodrigues, de 41 anos, foi preso suspeito de duplo homicídio na Serra Crédito: Polícia Civil

Considerado de alta periculosidade pela corporação, ele já tinha condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma. “Após a prisão de Marujo, comecei a conversar com o delegado Romualdo e chegamos até ele, que estava residindo em Cariacica”, informou o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.

Além de comandar o tráfico de entorpecentes, Robson está sendo investigado por venda e fornecimento de armas para facções em todo o Espírito Santo . Isso porque dentro da casa onde ele foi encontrado, no bairro Planeta, em Cariacica, havia um arsenal de munições e armamento.

Na ação foram apreendidos seis armas de fogo, entre elas dois fuzis, 29 carregadores, 2.304 munições de diversos calibres, além de um veículo e R$ 1.142.

Arsenal encontrado dentro de casa de chefe do tráfico na Serra.

Inclusive, um dos fuzis é de uma marca pouco vista no Estado, sendo a décima apreensão já feita por policiais capixabas, segundo o delegado Sandi Mori. Com ele, ainda estavam três camisas falsificadas: duas da Polícia Civil e outra da Polícia Penal.

"As blusas são usadas por criminosos para entrar na casa de inimigos fingindo ser a polícia. Os rivais acham que serão presos, mas acabam sendo mortos" Delegado Rodrigo Sandi Mori - Chefe da DHPP de Serra

Segundo as investigações, os dois foram assassinados por quatro homens com armas fornecidas pelo dono de boca de fumo em Eldorado. “Os dois foram mortos porque assassinaram dois aliados e o braço direito de Robson. Os que mataram a dupla criaram perfis de duas mulheres para atrair as vítimas até o local do crime”, contou o delegado Sandi Mori.

Executor delatou

Um dia após o duplo assassinato, um dos suspeitos de executar as vítimas delatou os comparsas. É que, durante o crime, ele foi baleado e precisou ir a um hospital.

“Um advogado levou uma enfermeira quando tudo aconteceu, mas era mais sério e ele foi ao médico. Monitoramos a entrada em hospitais de pessoas baleadas e o encontramos. Lá ele falou como tudo aconteceu e delatou outros participantes”, disse o delegado.

Participaram do crime:

Marllon Fabem da Silva (executor); Júlio César Santos da Silva (executor); Wesley da Conceição dos Santos (executor); Tales Rony Ramos (executor); Robson Rodrigues (mandante); Igor Vicentini, advogado (interferiu nas investigações).

Diego Alexandre e Layson foram mortos em Porto Canoa, na Serra Crédito: Rede Social

A prisão é considerada importante devido ao perigo que Robson representava, de acordo com o secretário estadual interino de segurança pública, Leonardo Damasceno.