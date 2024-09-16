Homem que comanda tráfico na Serra é preso com arsenal em Cariacica

Robson Rodrigues é apontado como mandante do duplo homicídio dos amigos Layson da Silva e Diego Alexandre da Mota Silva Crédito: Polícia Civil e Redes Sociais

Na ação foram apreendidos seis armas de fogo, entre elas dois fuzis, 29 carregadores, 2.304 munições de diversos calibres, além de um colete balístico, camisas com dizeres da Polícia Civil e Poder Judiciário, um veículo e R$ 1.142 em espécie.

Robson é apontado como mandante do duplo homício de Diego Alexandre da Mota da Silva e Layson da Silva, ambos com 21 anos. Outras cinco pessoas já haviam sido presas anteriormente por envolvimento no crime, incluindo um advogado.

Segundo o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, na época do crime, quatro dos suspeitos marcaram encontro com as vítimas. "Para atrair as vítimas eles criaram perfis falsos no Facebook e quando as vítimas chegaram no local marcado, foram executados. Um deles (executores) foi baleado", disse.

O suspeito baleado precisou ser levado ao hospital no dia seguinte ao crime por conta da gravidade do ferimento. Foi aí que a polícia o encontrou e ele confessou o crime e quem mais estaria envolvido.

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Chefe do tráfico da Serra é preso com fuzis e munições em Cariacica

O crime

Diego Alexandre e Layson foram mortos em Porto Canoa, na Serra Crédito: Rede Social

Na época do caso, o delegado Rodrigo Sandi Mori, revelou que no dia 16 de outubro de 2020, os amigos, Diego Alexandre da Mota da Silva e Layson da Silva, ambos com 21 anos, morreram após serem surpreendidos por atiradores que fizeram mais de 40 disparos contra o carro onde estavam, na Rua Gaviões, em Porto Canoa, na Serra.

A motivação seria uma retaliação a morte de dois aliados de Robson, sendo um deles o motorista de aplicativo, Lucas Ferrarini, assassinado um mês antes, dia 16 de setembro, no bairro Eldorado, no mesmo município.

De acordo com a polícia, Layson da Silva e Diego Alexandre da Mota Silva, participaram da morte do motorista de aplicativo e foram alvo de uma emboscada no dia do crime. Para atraírem as vítimas, os suspeitos de assassinarem a dupla criaram perfis falsos de mulheres na Facebook. Ao se conectarem com os dois pelas redes sociais, o quarteto marcou um encontro com a dupla. No local, Layson e Diego acabaram sendo surpreendidos pelos quatro, que estavam armados, e realizaram a execução.

Entre os presos por envolvimento no crime está um advogado que teria interferido nas investigações após o duplo homicídio. De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, o advogado teria dito para uma testemunha que, caso ela não mentisse em depoimento, ele a entregaria aos investigados pelo crime.

"O advogado marcou com ela em um shopping e na ida à delegaciaa, disse que era pra mentir e que se não fizesse isso, ia mostrar a foto dela pros autores do crime. Ela estava grávida de um mês e perdeu após pressão psicológica", explicou o delegado Rodrigo Sandi Mori.

Participaram do crime:

Marllon Fabem da Silva (executor); Júlio César Santos da Silva (executor); Wesley da Conceição dos Santos (executor); Tales Rony Ramos (executor); Robson Rodrigues (mandante);

Igor Vicentini, advogado (interferiu nas investigações).



Envolvidos em duplo homicídio no bairro Porto Canoa em 16/10/2020

De acordo com Sandi Mori, no ataque, um dos executores ficou ferido. O advogado então foi até o local onde estava o homem baleado com uma enfermeira, horas após o crime.

Prisão e arsenal apreendido

Robson Vieira foi preso saindo de casa. Com ele, a Polícia Civil ainda apreendeu uma carteira de habilitação falsa. Para a corporação, o suspeito de ser o mandante do crime disse que morava sozinho e que dentro da casa tinha um grande arsenal de armas.