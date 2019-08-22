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Dentro da escola

Professoras são agredidas por aluno de 12 anos em escola de São Mateus

O adolescente agrediu três educadoras dentro da escola, com socos e unhadas. Boletim de ocorrência foi registrado

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 15:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 15:22
A ocorrência foi registrada na Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Emílio Roberto Zanotti, localizada no Centro de São Mateus Crédito: Google Streetview/Reprodução
A Polícia Militar foi acionada para conter um conflito entre um aluno e três professoras na Escola Estadual de Ensino Fundamental "Dr. Emílio Roberto Zanotti", localizada no Centro de São Mateus, no Norte do Estado. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (22).
De acordo com o boletim de ocorrência, o aluno, de apenas 12 anos, agrediu a professora com socos no rosto e unhadas nos braços. Outras duas professoras, que tentaram conter a agressividade do estudante, também foram agredidas. Os pais do menor foram chamados até a escola e, de lá, seguiram para a delegacia da cidade, junto com as educadoras.
> Professora é ameaçada em mensagem escrita em banheiro em Vitória
Segundo a Polícia Civil, o adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal, e foi reintegrado à família.
O QUE DIZ A SEDU
Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) confirmou a ocorrência de agressão ocorrida na tarde desta quinta-feira (22). Segundo a Sedu, a Polícia Militar, o Conselho Tutelar e a família do estudante foram acionados pela Superintendência Regional de São Mateus, que acompanhará os desdobramentos junto aos envolvidos.
 

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