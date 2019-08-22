Professoras são agredidas por aluno de 12 anos em escola de São Mateus

De acordo com o boletim de ocorrência, o aluno, de apenas 12 anos, agrediu a professora com socos no rosto e unhadas nos braços. Outras duas professoras, que tentaram conter a agressividade do estudante, também foram agredidas. Os pais do menor foram chamados até a escola e, de lá, seguiram para a delegacia da cidade, junto com as educadoras.