Professora e faxineiro entre membros de família que fabricava armas no ES

Fábrica clandestina onde família agia, segundo a polícia, ficava na zona rural de Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Entre os membros da família acusada de fabricar e vender armas na Grande Vitória , estavam pessoas com empregos formais: uma das mulheres, segundo a polícia, atuava como professora; outro homem era auxiliar de serviços gerais, enquanto um terceiro trabalhava em uma loja que vendia ferros. Isso dificultava as investigações, mas, no fim, seis integrantes do grupo foram presos.

"O desafio da investigação da fabricação de armas caseiras envolve não só a dificuldade de rastrear as armas como também as pessoas que fabricam, porque elas não possuem perfil de envolvimento com esse tipo de situação, às vezes não têm passagem criminal, mas em função de um atrativo financeiro acabam se dedicando à atividade criminosa", apontou o delegado Daniel Belchior, titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) .

ENTENDA O CASO

Uma família inteira foi presa suspeita de fabricar, vender e entregar armas caseiras pela Grande Vitória . Os integrantes não tinham somente um cliente: vendiam do varejo ao atacado, para quem encomendasse. Segundo as investigações da Polícia Civil , cada membro do grupo tinha uma função estabelecida, que ia desde a produção do armamento até a entrega. Entenda melhor, abaixo, como o esquema foi descoberto.

A Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) começou a apurar o caso no ano passado. Em dezembro aconteceu a primeira fase da operação "Legado Armeria", quando a fábrica onde as armas eram produzidas foi descoberta, em Cariacica . Na ocasião, foram apreendidos diversos materiais, de pistola a carabina. Wilrison Manske foi preso em flagrante. Ele é apontado como um dos fabricantes das armas.

Passada a primeira fase, as investigações continuaram e outros cinco integrantes do grupo foram identificados. A surpresa é que todos faziam parte da mesma família. Eles foram presos no último dia 23, em casa e em seus locais de trabalho, nos municípios de Serra Cariacica . Veja abaixo quem é quem, conforme a Polícia Civil.

01 Edilson Manske É o pai da família. Apontado pela polícia como responsável por fabricar as armas. 02 Wilrison Manske Filho de Edilson e apontado como um dos que fabricava as armas caseiras. Foi preso na primeira fase da operação, em dezembro do ano passado. 03 Tiago Manske Filho de Edilson. Atuava como entregador das armas. Normalmente esse "delivery" era feito de carro. 04 Ariane Vingler Gonçalves Esposa de Wilrison. Segundo a polícia, ela era a responsável por gerenciar os pagamentos, além de ajudar nas entregas. 05 Bruno Vingler de Sena, conhecido como 'Jhon Caseiras' Irmão de Ariane. Ele era o que fazia as negociações das vendas com os clientes na Grande Vitória. 06 Hellen Luise Santos Silva Esposa de Bruno. Atuava na parte das entregas das armas.

Segundo as investigações, os fabricantes das armas aprenderam tudo na internet. Eles vendiam sob encomenda, de acordo com o calibre que o cliente pedia, mas costumavam fazer, principalmente, as chamadas submetralhadoras, consideradas armas semi industriais.

O preço delas variavam entre R$ 2 mil e R$ 2,5 mil. Só no ano passado, estima-se que eles tenham vendido 200 armas, ou seja, faturaram até meio milhão de reais.

QUEM COMPRAVA?

Os clientes faziam a encomenda com Bruno, mais conhecido como Jhon Caseiras, através da internet, e a arma era feita. Depois disso, era a hora da entrega.

DELIVERY