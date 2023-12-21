Polícia desarticula fábrica clandestina de armas durante operação em Cariacica

Uma fábrica clandestina de armas de fogo caseira foi desarticulada pela Polícia Civil , por meio da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), durante a operação ‘Legado Armeria', realizada na manhã de quarta-feira (20), na zona rural de Cariacica . O local estava em pleno funcionamento quando os policiais chegaram.

Durante a ação, realizada nos municípios de Cariacica e Serra, foram detidos dois homens em flagrante, e diversos insumos, armas de fogo e munições foram apreendidos.

A operação teve como objetivo cumprir sete mandados de busca e apreensão com base em investigação que apura a fabricação ilícita de armas de fogo caseiras, uma rede de distribuição de armas deste tipo na Grande Vitória e a lavagem de dinheiro vindos da comercialização dessas armas.

Fábrica clandestina de armas de fogo caseiras na zona rural de Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O titular da Desarme, delegado Daniel Belchior, explicou que as investigações começaram há cerca de sete meses quando a polícia recebeu informações da existência do grupo criminoso.

“Iniciamos investigações e a busca para localizar as armas de fogo nessa fábrica. Com muita dificuldade, considerando a localização da fábrica, conseguimos identificar o local, que fica na zona rural de Cariacica, em um lugarzinho de difícil acesso, sendo que foi apenas com a utilização de um drone que a gente conseguiu identificar”, disse o delegado.

No local, pessoas trabalhavam na produção das armas.

“Um dos detidos confessou o crime, mas negou que realizava a comercialização. O segundo negou participação e comercialização, no entanto, todos os indícios levantados ao longo da investigação e durante a operação confirma que, na verdade, ambos participavam ativamente da fabricação de armas de fogo”, destacou.

No local, a polícia apreendeu armas e material para a confecção de mais armamentos caseiros Crédito: Divulgação | Polícia Civil

As armas eram distribuídas para o clima organizado de toda Grande Vitória, segundo apontado pelas investigações.

“Estamos trabalhando ainda com os elementos angariados durante a operação para deflagrar outras fases no sentido de trazer mais responsáveis aí pela comercialização e pela lavagem de dinheiro."

"São essas armas de fogo que estão alimentando o crime organizado. Levantamentos iniciais mostram que existe uma movimentação financeira de meio milhão de reais com relação aos investigados" Daniel Belchior - Delegado e titular do Desarme

Materiais apreendidos: