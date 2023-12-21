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‘Legado Armeria'

Polícia desarticula fábrica clandestina de armas durante operação em Cariacica

A Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), deflagrou na quarta-feira (20), a operação ‘Legado Armeria' e desarticulou a indústria situada na zona rural do município

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 17:55

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 dez 2023 às 17:55
Uma fábrica clandestina de armas de fogo caseira foi desarticulada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), durante a operação ‘Legado Armeria', realizada na manhã de quarta-feira (20), na zona rural de Cariacica. O local estava em pleno funcionamento quando os policiais chegaram. 
Durante a ação, realizada nos municípios de Cariacica e Serra, foram detidos dois homens em flagrante, e diversos insumos, armas de fogo e munições foram apreendidos.
A operação teve como objetivo cumprir sete mandados de busca e apreensão com base em investigação que apura a fabricação ilícita de armas de fogo caseiras, uma rede de distribuição de armas deste tipo na Grande Vitória e a lavagem de dinheiro vindos da comercialização dessas armas.
Fábrica clandestina de armas de fogo caseiras na zona rural de Cariacica
Fábrica clandestina de armas de fogo caseiras na zona rural de Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O titular da Desarme, delegado Daniel Belchior, explicou que as investigações começaram há cerca de sete meses quando a polícia recebeu informações da existência do grupo criminoso.
“Iniciamos investigações e a busca para localizar as armas de fogo nessa fábrica. Com muita dificuldade, considerando a localização da fábrica, conseguimos identificar o local, que fica na zona rural de Cariacica, em um lugarzinho de difícil acesso, sendo que foi apenas com a utilização de um drone que a gente conseguiu identificar”, disse o delegado.
No local, pessoas trabalhavam na produção das armas.
“Um dos detidos confessou o crime, mas negou que realizava a comercialização. O segundo negou participação e comercialização, no entanto, todos os indícios levantados ao longo da investigação e durante a operação confirma que, na verdade, ambos participavam ativamente da fabricação de armas de fogo”, destacou.
Polícia desarticula fábrica clandestina de armas na Grande Vitória
No local, a polícia apreendeu armas e material para a confecção de mais armamentos caseiros Crédito: Divulgação | Polícia Civil
As armas eram distribuídas para o clima organizado de toda Grande Vitória, segundo apontado pelas investigações.
“Estamos trabalhando ainda com os elementos angariados durante a operação para deflagrar outras fases no sentido de trazer mais responsáveis aí pela comercialização e pela lavagem de dinheiro."
"São essas armas de fogo que estão alimentando o crime organizado. Levantamentos iniciais mostram que existe uma movimentação financeira de meio milhão de reais com relação aos investigados"
Daniel Belchior - Delegado e titular do Desarme
Materiais apreendidos:
  • Um pistola calibre .380;
  • Dois rifles calibre .28 e .22;
  • Uma carabina calibre .22;
  • Uma garrucha;
  • Três carregadores de pistola; 
  • Duas lunetas; 
  • 41 munições calibre .380;
  • 31 munições calibre .38; 
  • 13 munições calibre .12; 
  • 22 munições calibre .28; 
  • 26 munições calibre .36; 
  • 10 munições calibre .32; 
  • Quatro munições calibre .45; 
  • Três munições calibre .40; 
  • 86 munições calibre .22; 
  • Uma munição calibre .765; 
  • Um molde de coronha de madeira; 
  • Uma coronha de plástico; 
  • Um municiador de carregador de arma de fogo; 
  • Um molde de plástico da estrutura de uma submetralhadora caseira; 
  • Um molde em metal de submetralhadora utilizado como base para solda; 
  • Cinco molas típicas de utilização em armas de fogo caseiras; 
  • Cinco barras metálicas retangulares de diferentes tamanhos usadas em estrutura e carregadores de armas caseiras;
  • 16 canos de metal de diferentes tamanhos usados como cano de armas caseiras;
  • 10 partes menores de barras cortadas das barras retangulares;
  • Uma caixa com dezenas de eletrodos para solda;
  • Dois protetores faciais para soldas; 
  • Quatro esmerilhadeiras portáteis; 
  • Um esmeril de bancada; 
  • Cinco ponteiras de esmeril; 
  • Uma serra circular de bancada; 
  • Quatro serras circulares portáteis; 
  • Três furadeiras portáteis; 
  • Uma furadeira de bancada; 
  • Uma plaina elétrica; 
  • Duas serras tico-tico; 
  • Oito latas de spray;
  • Uma espada produzida de forma artesanal em aço; 
  • Dois torno de morsa; 
  • Oito sprays de tinta; 
  • Uma lata de primer; 
  • Dois protetores faciais para solda; 
  • Três óculos de proteção; 
  • Discos de corte e desbaste para metal; 
  • Brocas de perfuração;
  • Outros materiais e instrumentos diversos.
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