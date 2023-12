Polícia desarticula fábrica clandestina de armas durante operação em Cariacica

A Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), deflagrou na quarta-feira (20), a operação ‘Legado Armeria' e desarticulou a indústria situada na zona rural do município

A operação teve como objetivo cumprir sete mandados de busca e apreensão com base em investigação que apura a fabricação ilícita de armas de fogo caseiras, uma rede de distribuição de armas deste tipo na Grande Vitória e a lavagem de dinheiro vindos da comercialização dessas armas.

O titular da Desarme, delegado Daniel Belchior, explicou que as investigações começaram há cerca de sete meses quando a polícia recebeu informações da existência do grupo criminoso.

“Iniciamos investigações e a busca para localizar as armas de fogo nessa fábrica. Com muita dificuldade, considerando a localização da fábrica, conseguimos identificar o local, que fica na zona rural de Cariacica, em um lugarzinho de difícil acesso, sendo que foi apenas com a utilização de um drone que a gente conseguiu identificar”, disse o delegado.