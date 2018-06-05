Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cadeia

PRF prende dupla e recupera carro roubado em Cariacica

A abordagem ocorreu na altura do km 294, na BR 101

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 23:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 23:08
Homens não foram identificados pela PRF Crédito: PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens e recuperou um veículo roubado, na tarde desta segunda-feira (4), no bairro Nova Brasília, em Cariacica. A abordagem ocorreu na altura do km 294, na BR 101.
Os policiais deram ordem de parada ao condutor do veículo, que estava com restrição de furto/roubo. Durante checagem, foi constatado que o carro estava adulterado e as placas originais haviam sido substituídas.
> Tiros causam pânico em pacientes de unidade de saúde em Vila Velha
De acordo com a PRF, o condutor não portava documentos pessoais e, quando questionado, disse que o veículo pertencia ao passageiro. Este contou que havia comprado o veículo por R$ 3 mil reais. Quando indagado sobre local e quem seria o vendedor, optou por não mais conversar com os policiais.
Os ocupantes do carro, que não tiveram identidades divulgadas, teriam roubado/furtado o veículo no dia 4 de janeiro deste ano. Eles foram levados para o DPJ de Cariacica para prestarem esclarecimentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados