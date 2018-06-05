PRF prende dupla e recupera carro roubado em Cariacica

Homens não foram identificados pela PRF Crédito: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens e recuperou um veículo roubado, na tarde desta segunda-feira (4), no bairro Nova Brasília, em Cariacica. A abordagem ocorreu na altura do km 294, na BR 101.

Os policiais deram ordem de parada ao condutor do veículo, que estava com restrição de furto/roubo. Durante checagem, foi constatado que o carro estava adulterado e as placas originais haviam sido substituídas.

De acordo com a PRF, o condutor não portava documentos pessoais e, quando questionado, disse que o veículo pertencia ao passageiro. Este contou que havia comprado o veículo por R$ 3 mil reais. Quando indagado sobre local e quem seria o vendedor, optou por não mais conversar com os policiais.