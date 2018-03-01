PRF apreende armas e munições em ação com a PF na BR 262

PRF apreende armas e munições nas BRs 262 e 259, em ação conjunta com a PF nesta quarta-feira (28) Crédito: Divulgação/PRF

Mais de 400 munições, armas e carregadores foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Polícia Federal (PF), durante a Operação Égide, no km 196 da BR 262, divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. A ação aconteceu nesta quarta-feira (28).

Foram confiscadas sete pistolas ponto 40 da marca Glock, sete carregadores ponto 40 com capacidade de 29 tiros, 12 carregadores ponto 40 com capacidade de 15 tiros, 50 munições calibre 45 e 337 munições ponto 40.

As armas estavam escondidas no painel de um veículo Renault Sandero. O motorista, que já foi preso em junho do ano passado por transportar duas pistolas, na Serra, informou que pegou o carro emprestado de um amigo e viajou até a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde entregou o carro para outro individuo atravessar até o Paraguai e colocar as armas, carregadores e munições dentro do painel do carro.

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