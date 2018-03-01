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Operação Égide

PRF apreende armas e munições em ação com a PF na BR 262

Ação apreendeu armas e mais de 400 munições que teriam sido trazidas do Paraguai. Ao mesmo tempo, a PF apreendeu armas na BR 259

Publicado em 01 de Março de 2018 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 13:18
PRF apreende armas e munições nas BRs 262 e 259, em ação conjunta com a PF nesta quarta-feira (28) Crédito: Divulgação/PRF
Mais de 400 munições, armas e carregadores foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Polícia Federal (PF), durante a Operação Égide, no km 196 da BR 262, divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. A ação aconteceu nesta quarta-feira (28).
Foram confiscadas sete pistolas ponto 40 da marca Glock, sete carregadores ponto 40 com capacidade de 29 tiros, 12 carregadores ponto 40 com capacidade de 15 tiros, 50 munições calibre 45 e 337 munições ponto 40.
As armas estavam escondidas no painel de um veículo Renault Sandero. O motorista, que já foi preso em junho do ano passado por transportar duas pistolas, na Serra, informou que pegou o carro emprestado de um amigo e viajou até a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde entregou o carro para outro individuo atravessar até o Paraguai e colocar as armas, carregadores e munições dentro do painel do carro.
BR 259
No mesmo dia e ao mesmo tempo, a PF, com apoio da Polícia Militar, abordou outro veículo na BR 259 com dois ocupantes também transportando armas de mesma origem e forma de esconder os objetos. Os indivíduos desviaram da operação na BR 101, tentando entrar no ES por vias estaduais e federais.

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