Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em Jacaraípe

Presos suspeitos de envolvimento em duplo homicídio em churrasco na Serra

Investigações apontam que Igor de Oliveira Pereira contratou Celso Antonio de Abreu para cometer assassinato, e este terceirizou o serviço, encomendando crime a Peterson dos Santos Benetti
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

25 mai 2023 às 15:28

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 15:28

Igor de Oliveira Pereira, Celso Antonio de Abreu e Peterson dos Santos Benetti
Igor de Oliveira Pereira, Celso Antonio de Abreu e Peterson dos Santos Benetti Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Três suspeitos de envolvimento no assassinato do empresário Fernando Gomes e do técnico em refrigeração Marcos Frizera, em novembro do ano passado, foram presos por equipe da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, município onde ocorreu o crime. 
Segundo a Polícia Civil, Igor de Oliveira Pereira, de 43 anos, Celso Antonio de Abreu, de 50, e Peterson dos Santos Benetti, de 26 anos, já são réus em ação penal. As prisões ocorreram em dezembro do ano passado e em março e abril deste ano, mas divulgadas na manhã desta quinta-feira (25), pela Polícia Civil.
O delegado adjunto da DHPP da Serra, Daniel Fortes, explicou que anda não se sabe a motivação para o crime, mas que as investigações apontaram que Igor, preso na Serra em 10 de abril deste ano, contratou Celso (preso em Minas Gerais em março) para matar Fernando. Celso, por sua vez, terceirizou o crime e pagou Peterson para executar o empresário.
"O Igor seria a pessoa, até onde sabemos, o mandante do crime. Ele teria contratado o Celso, que tem uma fama na Serra de ser pistoleiro. O Celso terceiriza o serviço para Peterson"
Daniel Fortes - Delegado adjunto da DHPP da Serra
Fernando Gomes Deorce e Marcos Frizeram foram assassinados em Jacaraípe, na Serra
Fernando Gomes Deorce e Marcos Frizera foram assassinados em Jacaraípe, na Serra Crédito: Reprodução/Acervo Pessoal
Segundo o delegado, a investigação foi complexa. Em novembro de 2022, os três homens tramaram a ação e Peterson executou o crime. As vítimas estavam em um churrasco promovido por Marcos Frizera, em São Francisco, região da Grande Jacaraípe, quando Peterson chegou ao local de bicicleta e com uma pistola e atirou duas vezes pelas costas de Fernando, que morreu na hora. Os tiros atravessaram o corpo do empresário e acertaram Marcos, que também morreu, e a esposa dele – atingida na mão.
Segundo o delegado Daniel Fortes, as duas vítimas não tinham envolvimento com nada ilícito. Fernando planejava terminar um curso de gastronomia para se mudar para Minas Gerais e ficar próximo dos filhos.
Os três detidos não confessam o crime e, por essa razão, a polícia ainda não chegou a motivação. Igor conheceu Celso em uma oficina de carros. Já Peterson era conhecido de Celso e tem envolvimento com tráfico de drogas e em homicídios na Serra.
A Polícia Civil chegou até os suspeitos com ajuda de imagens de videomonitoramento que mostram a caminhonete de Igor, usada por Celso, próximo ao local do crime e Peterson de bicicleta.
Após o crime, Celso ajuda o executor a fugir. Além disso, antes de fugir para Minas Gerais, Celso usou o mesmo veículo para ameaçar sua ex-mulher.
“Igor ajudou Celso a fugir para Minas Gerais. Antes de fugir, Celso usou o carro do Igor para ameaçar a ex-mulher e por causa dessa ameaça, que a polícia chegou ao Igor. Apesar das provas, os suspeitos negam”, afirmou o delegado Daniel Fortes.
Todos os envolvidos seguem presos, segundo a Polícia Civil.

Veja Também

Homem é preso após agredir e tentar atear fogo na ex-cunhada na Serra

ES registra 35 medidas protetivas por dia em 2023, 22% a mais que em 2022

Igreja de Castelo é alvo de vândalos e tem imagens de santas destruídas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Bairro Jacaraípe Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados