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Crime

Homem é preso após agredir e tentar atear fogo na ex-cunhada na Serra

Segundo ocorrência da PM, Fábio Batista de Almeida, de 47 anos, teria ameaçado e agredido a ex-cunhada após ela colocar um trailer em frente à casa dele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2023 às 12:31

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 12:31

3ª Delegacia Regional da Serra
3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Reprodução Google Maps
Um homem de 47 anos foi preso suspeito de agredir a ex-cunhada com socos e de tentar atear fogo nela e em um trailer onde ela trabalha, na madrugada desta quinta-feira (25), em Vila Nova de Colares, na Serra.
Conforme boletim da Polícia Militar, policiais foram acionados para irem até a rua Guatemi, onde uma briga estaria acontecendo. O homem, identificado como Fábio Batista de Almeida, e a mulher são vizinhos.
No local, a ex-cunhada do homem, uma mulher de 37 anos, contou que deixou seu trailer em frente à casa do suspeito e o homem após ter tentando colocar a moto dentro da residência, se irritando por não conseguir.
Em um ataque de fúria, o homem danificou com chutes e socos o trailer e, quando a mulher tentou conversar com o ex-cunhado, foi agredida com socos. O homem também teria jogado álcool nela e no trailer para atear fogo em ambos. Segundo a vítima, as pessoas que tentavam conter o homem também eram ameaçadas e atingidas pelo álcool, inclusive, a mãe do próprio suspeito.
A mulher e moradores da região conseguiram tirar o fósforo das mãos do ex-cunhado e, ainda assim, o homem foi até o seu carro e destruiu o para-brisa e quebrou os vidros do veículo 
Enquanto passava por exames no Departamento Médico Legal (DML) na manhã desta segunda-feira (25), ele não quis falar com a reportagem.
O homem Delegacia Regional da Serra e autuado por dano ao patrimônio e preso. A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Civil do motivo pelo qual o Fábio não foi autuado pelas agressões e ameaças feitas, quando houver retorno está reportagem será atualizada.
*Com informações do g1ES

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