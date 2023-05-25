Igreja de Castelo é alvo de vândalos e tem imagens de santas destruídas

Uma igreja no interior de Castelo , no Sul do Espírito Santo, foi invadida e teve as imagens de santas vandalizadas na tarde de quarta-feira (24), assustando os moradores da região. Logo na entrada da capela um vidro foi quebrado e, segundo a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, três teve imagens foram destruídas no templo.

A igreja está localizada na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, em Ponte São João. O crime foi descoberto durante a tarde de quarta-feira, quando a Paróquia Nossa Senhora da Penha, responsável pela capela, recebeu o telefonema informando sobre a invasão ao local e destruição das imagens.

Na capela, imagens das santas foram jogadas ao chão. “As imagens da Padroeira da Comunidade, Nossa Senhora de Lourdes, da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e de Santa Luzia foram totalmente destruídas. Contudo, as demais imagens não foram atacadas. Fato curioso foi que somente as imagens das santas mulheres foram vandalizadas”, relata um trecho da nota da diocese.

Igreja católica é vandalizada em Castelo

Para os fiéis, se trata de um ato de intolerância religiosa. “Acolhemos com muita tristeza, porque a capela fica em uma comunidade pequena e ter essas manifestações é muito triste é preocupante”, disse Anna Lucia Mantuan, moradora da região.

Segundo a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, um boletim de ocorrência foi registrado junto à Polícia Civil , que vai investigar o crime de ultraje a culto e vandalismo.

“Reiteramos que o sacrário não foi tocado e as Hóstias Consagradas não sofreram profanação. Nada foi furtado. Um boletim de ocorrência foi aberto e as autoridades de nosso Município investigarão o caso. No momento oportuno, será celebrada na Capela da Comunidade a Santa Missa de reparação faremos um ato de desagravo”, divulgou em nota a Diocese.