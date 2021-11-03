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Usou machado

Preso suspeito de esquartejar homem em festa em Dores do Rio Preto

Sidnei de Freitas Barbosa se apresentou à Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (3) e teve a prisão preventiva cumprida pela morte de Paulo Roberto de Freitas
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

03 nov 2021 às 19:04

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 19:04

Suspeito de ter esquartejado um homem em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó, Sidnei de Freitas Barbosa se entregou à Polícia Civil nesta quarta-feira (3) e foi preso preventivamente pelo assassinato de Paulo Roberto de Freitas, de 43 anos. O crime brutal — cometido com o uso de um machado — aconteceu na madrugada de 17 de outubro deste ano, durante uma festa.
O suspeito procurou os próprios advogados e foi orientado a se entregar. "Ele nos procurou, nós conversamos e o trouxemos para prestar depoimento, mas a prisão dele já havia sido representada desde o dia 21", disse o advogado Roberto Figueiredo Boechat.
Aos advogados, Sidnei admitiu ter cometido o crime. "Ele diz sempre que era ameaçado de morte há vários anos. Ao encontrar a vítima na madrugada, ele foi novamente ameaçado por ela e afirmou que não dispunha de outros meios para se defender", contou André Chanbella Lopes, advogado do suspeito.
"Ele achava que ia levar um tiro e se armou com a única ferramenta de trabalho que tinha. Ele alega que perdeu o sentido após o primeiro golpe, que não lembra o motivo de ter continuado e que, quando caiu em si, já tinha cometido o crime"
André Chanbella Lopes - Um dos advogados de Sidnei de Freitas Barbosa
Após se entregar à polícia, Sidnei de Freitas Barbosa foi levado para a Delegacia Regional de Alegre, onde faria o exame de corpo de delito e, depois, seria encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

CRIME BRUTAL: RELEMBRE

Aos 43 anos, o pedreiro Paulo Roberto de Freitas foi morto no último dia 17 de outubro, na cidade de Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo. Durante uma festa realizada naquela madrugada na localidade de Córrego Frio, ele foi atingido por diversos golpes de machado e acabou esquartejado.
Pedreiro Paulo Roberto de Freitas, de 43 anos, foi morto em Dores do Rio Preto
O pedreiro Paulo Roberto de Freitas, de 43 anos, foi morto em Dores do Rio Preto, no mês passado Crédito: Reprodução/ arquivo da família
De acordo com informações da Polícia Militar, o assassino foi em direção ao pedreiro e o acertou na cabeça, sem dar chance de defesa. Em seguida, o suspeito continuou desferindo golpes, desmembrando as pernas e os braços da vítima. Uma testemunha reconheceu Sidnei de Freitas Barbosa.
Na ocasião, o corpo de Paulo Roberto foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, de onde foi liberado pela irmã Therezinha de Freitas, de 53 anos. Segundo ela, o pedreiro era divertido e deixou sete filhos.
Preso suspeito de esquartejar homem em festa em Dores do Rio Preto

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