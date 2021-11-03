Preso suspeito de esquartejar homem em festa em Dores do Rio Preto

O suspeito procurou os próprios advogados e foi orientado a se entregar. "Ele nos procurou, nós conversamos e o trouxemos para prestar depoimento, mas a prisão dele já havia sido representada desde o dia 21", disse o advogado Roberto Figueiredo Boechat.

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Aos advogados, Sidnei admitiu ter cometido o crime. "Ele diz sempre que era ameaçado de morte há vários anos. Ao encontrar a vítima na madrugada, ele foi novamente ameaçado por ela e afirmou que não dispunha de outros meios para se defender", contou André Chanbella Lopes, advogado do suspeito.

"Ele achava que ia levar um tiro e se armou com a única ferramenta de trabalho que tinha. Ele alega que perdeu o sentido após o primeiro golpe, que não lembra o motivo de ter continuado e que, quando caiu em si, já tinha cometido o crime" André Chanbella Lopes - Um dos advogados de Sidnei de Freitas Barbosa

Após se entregar à polícia, Sidnei de Freitas Barbosa foi levado para a Delegacia Regional de Alegre, onde faria o exame de corpo de delito e, depois, seria encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

CRIME BRUTAL: RELEMBRE

Aos 43 anos, o pedreiro Paulo Roberto de Freitas foi morto no último dia 17 de outubro, na cidade de Dores do Rio Preto , no Sul do Espírito Santo . Durante uma festa realizada naquela madrugada na localidade de Córrego Frio, ele foi atingido por diversos golpes de machado e acabou esquartejado.

O pedreiro Paulo Roberto de Freitas, de 43 anos, foi morto em Dores do Rio Preto, no mês passado Crédito: Reprodução/ arquivo da família

De acordo com informações da Polícia Militar , o assassino foi em direção ao pedreiro e o acertou na cabeça, sem dar chance de defesa. Em seguida, o suspeito continuou desferindo golpes, desmembrando as pernas e os braços da vítima. Uma testemunha reconheceu Sidnei de Freitas Barbosa.

Na ocasião, o corpo de Paulo Roberto foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, de onde foi liberado pela irmã Therezinha de Freitas, de 53 anos. Segundo ela, o pedreiro era divertido e deixou sete filhos.