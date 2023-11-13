Preso mais um suspeito de participação em morte de comerciante na Serra

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (13), o segundo irmão gêmeo, apontado como o autor dos disparos que matou o comerciante chinês, Weiming Lin, de 48 anos, em 10 de julho, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. A prisão de Daniel Jockta de Oliveira, de 20 anos, foi realizada em Jardim Carapina, no mesmo município.
No dia do crime, um veículo estacionou atrás do carro do comerciante e esperou por cerca de 20 minutos, até que Weiming aparecesse no local. Quando a vítima chegou, três homens desceram do carro. Um dos criminosos tentou render a vítima e levá-la para o carro, com a intenção de realizar um sequestro relâmpago, porém ele reagiu. Neste momento, Daniel - que é irmão gêmeo do rapaz que estava segurando o comerciante - atirou na vítima, que morreu no local.
A Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, recebeu a informação que o foragido estava residindo no bairro Jardim Carapina e que estaria se preparando para deixar a casa.
No local, foi realizado um cerco na residência. Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou fugir por uma das janelas, mas foi cercado e detido pela equipe.
Ele foi encaminhado à sede da DHPP da Serra para realizar os procedimentos legais cabíveis. Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.
Morto por quadrilha
No dia do assassinato, apenas o celular da vítima foi levado. O planejamento do crime se desenvolveu após um dos suspeitos, funcionário de uma pastelaria, informar para os irmãos as boas condições financeiras da vítima.
Durante a investigação, foi averiguado que os criminosos faziam parte de uma quadrilha do Estado da Bahia especializada em sequestro relâmpago, que já havia participado de outro caso de sequestro no município de Aracruz, região Norte do Espírito Santo.
O inquérito do caso foi concluído no dia 9 de outubro. Dos cinco envolvidos já identificados, quatro foram presos e resta um foragido.
A polícia começou a desenrolar o caso através do veículo usado pelos criminosos: no dia do crime, eles estavam em um Gol branco e estacionaram atrás do carro da vítima. Lá, eles esperaram por cerca de 20 minutos até que Weiming Li chegou. Os suspeitos abordaram o chinês, mas o comerciante reagiu e foi baleado. Veja no vídeo:
As investigações apontaram que o carro tinha vindo da Bahia para o Espírito Santo e depois do crime havia voltado para Itabuna, município baiano. Foi aí que identificaram o primeiro suspeito, o motorista. Era Davi Santos Riba; ele foi preso no dia 16 de agosto e chegou a dizer que só tinha sido contratado por R$ 1.500 para uma "corrida" até o estado capixaba; mas a história não convenceu a polícia.
A partir dessa prisão, a polícia conseguiu informações sobre os outros envolvidos e chegou até mais três: Yonan Bonfim Santana, o Binho ou Bino, mentor intelectual do latrocínio, e dois irmãos gêmeos identificados como Carlos Jockta de Oliveira (suspeito de ser executor do crime) e Daniel Jockta de Oliveira (suspeito de ser executor e atirador).
No dia 28 de agosto, Carlos foi capturado em Feu Rosa, na Serra. Dos presos, ele foi o único que não confessou a participação.
O local onde Carlos foi detido é um ponto-chave nessa história. Ele, o irmão Daniel e Bino moraram por um tempo em um sobrado em Feu Rosa. Foi lá que eles conheceram José Carlos de Santana Souza, o Zezinho. José trabalhava na pastelaria do primo de Weiming Li, e conhecia a rotina do comerciante, sabia que às vezes ele saía do estabelecimento com dinheiro. Foi ele, segundo a polícia, quem passou as informações privilegiadas pra a quadrilha baiana.
"Ele continuou trabalhando (na pastelaria) e foi o último membro identificado pela nossa investigação. Nós efetuamos a prisão no momento em que ele estava trabalhando na pastelaria"
Agora, apenas um deles segue foragidos: Yonan Bonfim Santana, o Binho ou Bino. A polícia pede ajuda com informações através do Disque-Denúncia, pelo telefone 181.