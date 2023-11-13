Preso mais um suspeito de participação em morte de comerciante na Serra

Daniel Jokta de Oliveira, de 20 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

No dia do crime, um veículo estacionou atrás do carro do comerciante e esperou por cerca de 20 minutos, até que Weiming aparecesse no local. Quando a vítima chegou, três homens desceram do carro. Um dos criminosos tentou render a vítima e levá-la para o carro, com a intenção de realizar um sequestro relâmpago, porém ele reagiu. Neste momento, Daniel - que é irmão gêmeo do rapaz que estava segurando o comerciante - atirou na vítima, que morreu no local.

A Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, recebeu a informação que o foragido estava residindo no bairro Jardim Carapina e que estaria se preparando para deixar a casa.

No local, foi realizado um cerco na residência. Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou fugir por uma das janelas, mas foi cercado e detido pela equipe.

Ele foi encaminhado à sede da DHPP da Serra para realizar os procedimentos legais cabíveis. Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

Morto por quadrilha

Morte de chinês na Serra: Yonan (foragido), Daniel, Carlos, Davi e José Crédito: Divulgação | Polícia Civil

No dia do assassinato, apenas o celular da vítima foi levado. O planejamento do crime se desenvolveu após um dos suspeitos, funcionário de uma pastelaria, informar para os irmãos as boas condições financeiras da vítima.

O inquérito do caso foi concluído no dia 9 de outubro. Dos cinco envolvidos já identificados, quatro foram presos e resta um foragido.

A polícia começou a desenrolar o caso através do veículo usado pelos criminosos: no dia do crime, eles estavam em um Gol branco e estacionaram atrás do carro da vítima. Lá, eles esperaram por cerca de 20 minutos até que Weiming Li chegou. Os suspeitos abordaram o chinês, mas o comerciante reagiu e foi baleado. Veja no vídeo:

As investigações apontaram que o carro tinha vindo da Bahia para o Espírito Santo e depois do crime havia voltado para Itabuna, município baiano. Foi aí que identificaram o primeiro suspeito, o motorista. Era Davi Santos Riba; ele foi preso no dia 16 de agosto e chegou a dizer que só tinha sido contratado por R$ 1.500 para uma "corrida" até o estado capixaba; mas a história não convenceu a polícia.

A partir dessa prisão, a polícia conseguiu informações sobre os outros envolvidos e chegou até mais três: Yonan Bonfim Santana, o Binho ou Bino, mentor intelectual do latrocínio, e dois irmãos gêmeos identificados como Carlos Jockta de Oliveira (suspeito de ser executor do crime) e Daniel Jockta de Oliveira (suspeito de ser executor e atirador).

No dia 28 de agosto, Carlos foi capturado em Feu Rosa, na Serra. Dos presos, ele foi o único que não confessou a participação.

O local onde Carlos foi detido é um ponto-chave nessa história. Ele, o irmão Daniel e Bino moraram por um tempo em um sobrado em Feu Rosa. Foi lá que eles conheceram José Carlos de Santana Souza, o Zezinho. José trabalhava na pastelaria do primo de Weiming Li, e conhecia a rotina do comerciante, sabia que às vezes ele saía do estabelecimento com dinheiro. Foi ele, segundo a polícia, quem passou as informações privilegiadas pra a quadrilha baiana.

"Ele continuou trabalhando (na pastelaria) e foi o último membro identificado pela nossa investigação. Nós efetuamos a prisão no momento em que ele estava trabalhando na pastelaria" Delegado Gianno Trindade - Chefe da Divisão Patrimonial (DRCCP) e titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP)