Pedofilia

Pornografia: fotos de famosos eram usadas para convencer vítimas

Entre os famosos que tiveram suas imagens usadas pelo criminoso, estão os atores e cantores Larissa Manoela e João Guilherme

Publicado em 24 de janeiro de 2019 às 16:59 - Atualizado há 6 anos

Operação Mil Faces da PF/ES Crédito: Assessoria de Comunicação Social/PF/ES

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (24) na Grande Vitória, a operação "Mil Faces", de combate a pornografia infantil na internet. Os agentes da PF prenderam um homem, que utilizava perfis fakes no Messenger com fotos de artistas, como a atriz infanto-juvenil Larissa Manoela, para convencer crianças de várias partes do Brasil a produzirem material pornográfico.

Ele ainda obrigou duas vítimas, sob ameaça de divulgar fotos delas, a praticarem atos sexuais com parentes, que também eram menores de idade, o que pode configurar crime de estupro, na modalidade conhecida como "virtual". As investigações mostraram, segundo a PF, que ele teria pedido o login e a senha dos perfis das vítimas para usar e atrair outras crianças.

A Polícia já descobriu que pelo menos 10 crianças foram alvos do preso, com idade entre quatro e 15 anos, mas o próprio suspeito, que confessou o crime à polícia, disse que fez mais vítimas na web ao longo dos últimos dois anos. Depois de obter as fotos, sob convencimento ou ameaça, ele compartilhava as imagens e vídeos em grupos no aplicativo de mensagens.

Segundo o delegado federal Pablo Bergmann, o Facebook, ao notar comportamentos suspeitos dos perfis, alertou a ONG norte-americana NCMEC (Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas), que é responsável por recolher denúncias de abuso sexual contra menores nos EUA.

Pornografia - fotos de famosos eram usadas para convencer vítimas

"No caso, a empresa adotou as providências que caberiam a ela de acordo com a lei americana. Assim que ela identificou a situação, ela suspendeu os perfis e reportou para a entidade americana que é responsável por isso", explicou.

A ONG alertou a polícia no Brasil, que deu início às investigações.

A Polícia Federal não divulgou o nome nem profissão do suspeito e informou que ele tinha aproximadamente 30 anos. Ele foi preso em casa. A Polícia disse que dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Vila Velha e Serra, nas casas do preso e do irmão dele, que é investigado por compartilhar imagens pornográficas de crianças que encontrava na internet. A Polícia Federal apreendeu pendrives, discos de memória, celulares e HD's. O irmão, que também não teve a identidade divulgada, não foi preso.

Entre os famosos que tiveram suas imagens usadas pelo criminoso, estão os atores e cantores Larissa Manoela e João Guilherme, adolescentes que atuam em novelas infantis do SBT e que têm uma legião de fãs. Essa era a estratégia para atrair as vítimas.

"A vítima acredita que ela realmente está trocando uma mensagem com aquela personalidade que ela é fã. Então, ela quer agradar essa pessoa que ela é fã. Deixar crianças e adolescentes usarem perfis próprios na rede social, como fotos que servem como uma isca, é um fator que causa essa multiplicação de vítimas", alerta o delegado.

A investigação agora continua para identificar outras vítimas e criminosos que agem semelhante ao homem preso. Em casos parecidos, a Polícia já chegou a identificar de 200 a 300 vítimas de um mesmo suspeito. Os investigados podem pegar penas que chegam a 22 anos de prisão.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta