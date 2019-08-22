Policial se envolve em briga e atira em segurança em Vitória

Segurança é baleado na perna por policial civil em Vitória Crédito: Manoel Neto

policial civil, que não teve a identidade revelada, envolveu-se em uma confusão com um jovem em situação de rua, de 28 anos, porque ele mexia no lixo, no bairro Enseada do Suá, em Vitória, na noite da última quarta-feira (21). O segurança de um prédio tentou ajudar o rapaz durante a briga, mas acabou sendo baleado pelo policial na perna. Um, que não teve a identidade revelada, envolveu-se em uma confusão com um jovem em situação de rua, de 28 anos, porque ele mexia no lixo, no bairro, em Vitória, na noite da última quarta-feira (21). O segurança de um prédio tentou ajudar o rapaz durante a briga, mas acabou sendo baleado pelo policial na perna.

De acordo com o homem em situação de rua, que é técnico de som, ele estava mexendo no lixo por volta das 20h para procurar algo para comer quando foi surpreendido pelo policial armado.

"Eu dei boa noite, ele ficou me olhando e me chamou de 'nóia'. Falei para ele que não sou 'nóia', mas que se eu fosse um usuário de drogas ou não, ele não me daria nada, então eu não devia satisfação para ele", lembrou.

Morador de rua revirava o lixo em busca de comida quando foi abordado pelo policial civil Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O homem afirma que foi neste momento que o policial começou a mexer em uma bolsa e o mandou ir embora. "Eu disse que não ia porque não era vagabundo e que eu estava só procurando algo para comer", contou.





TRÊS TIROS

Testemunhas contam que o segurança de um prédio comercial, de 33 anos, viu quando o policial agrediu o técnico de som e aproximou-se para ajudar a vítima. O segurança perguntou ao policial porque ele havia agredido o técnico. O policial não teria gostado da pergunta e atirou três vezes contra o segurança.

Foi nesse momento que o jovem em situação de rua foi até o Batalhão de Trânsito que fica na altura das cabines de pedágio da Terceira Ponte, em frente ao local da confusão.

"Ele perguntou para o segurança e para mim se queríamos problemas. Quando eu estava no posto da polícia, ele disparou três vezes contra o segurança. Os PMs saíram, ele correu para dentro do prédio onde mora e não saiu mais", detalhou.

O segurança foi atingido na perna. O curativo foi feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. Ele não quis gravar entrevista.

PERÍCIA

O próprio segurança recolheu da calçada três cápsulas de munição .40 e entregou aos policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. A perícia da Polícia Civil também esteve no local.

Por volta das 23h policiais entraram no prédio do acusado, mas não foram atendidos por ele. O técnico de som conta que não entende o que levou o homem a cometer o crime. "Quero que tenha justiça porque, por mais que eu seja morador de rua, seja o que for, ele não tem direito de fazer isso com um cidadão", lamentou.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A ocorrência foi registrada como disparo de arma de fogo. O policial civil não foi preso. De acordo com a Polícia, ele não foi localizado após o crime, mas já foi identificado. Ele deverá se apresentar a Corregedoria, que acompanhará o caso.