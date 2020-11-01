Policial que se envolveu em confusão na Serra é candidato a vereador

Policial e candidato a vereador pela Serra, José Dorio Machado Junior apontou uma arma para um advogado Crédito: Reprodução

ATUALIZAÇÃO: O texto foi atualizado com a versão de José Dorio Machado Júnior, que se pronunciou por suas redes sociais após a publicação da matéria

Print screen mostra o cadastro de "Dorinho Machado" na página do TSE Crédito: Reprodução | TSE

Esta não é a primeira vez que ele se candidata a uma vaga na Câmara Municipal da Serra . Entre julho e agosto de 2016, ele também tirou uma licença para se dedicar à disputa. Naquela oportunidade, ele terminou como suplente, pela mesma sigla, que elegeu Basílio Antônio Neves Santos, o "Basílio da Saúde", por coeficiente partidário.

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Presidente do Diretório Municipal do Pros na Serra, Gustavo Peixoto tomou conhecimento do fato por A Gazeta e afirmou que espera que "os fatos sejam devidamente apurados e esclarecidos pelas autoridades competentes". Ele também repassou a versão do policial à reportagem. (confira abaixo)

ENTENDA A CONFUSÃO

Embora possuísse autorização da proprietária para entrar com o carro e já tivesse frequentado o local de automóvel, ele contou que não foi reconhecido pela portaria, que não conseguiu contato com a amiga e teve a entrada barrada. A funcionária também pediu para que o advogado retirasse o carro do portão e ameaçou chamar a polícia.

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"Quando olhei para trás, o senhor José Dorio já estava ao meu lado, fora do veículo. Ele me abordou e perguntou o que estava acontecendo. Eu expliquei que estava ao telefone pedindo autorização para entrar no condomínio. Mas ele se irritou e começou a gritar, mandando eu descer do carro e pedindo meu documento", contou Luis.

Sem farda, o policial teria mostrado o distintivo e puxado a arma, pouco antes de dar voz de prisão ao advogado. Segundo Luis Costa, o próprio agente abriu a porta do carro por dentro, danificando a lataria. A namorada do civil também estava no carro e conseguiu gravar parte da confusão e acionar a Polícia Militar

A VERSÃO DADA PELO POLICIAL

Por volta das 20h40 deste sábado (31), o policial José Dorio Machado Júnior disse ao presidente do Pros-Serra que estava na delegacia para prestar os esclarecimentos necessários, por causa da confusão do início da tarde. Quem atendeu o celular, foi a esposa dele, que explicou o que tinha acontecido mais cedo.

"Dorinho Machado estava na fila de carros para entrar no condomínio onde reside, quando um carro à sua frente se recusou a realizar identificação para adentrar. A segurança não permitiu a entrada e o motorista do veículo se alterou com ela, causando grande transtorno. Dorinho abordou o motorista e deu voz de prisão", relatou o presidente do Pros-Serra.

Por volta das 23 horas deste sábado (31), após ver a matéria nas redes sociais, o policial civil licenciado José Dorio Machado Júnior, se manifestou em sua conta no Facebook . De acordo com a versão dele, Luis tentou entrar no condomínio sem a autorização da dona do apartamento.

"Por consequência, a portaria não autorizou a entrada do carro, interrompendo a entrada de carros no condomínio, e o mesmo não quis tirar o veiculo para passagem dos carros dos moradores", disse na postagem.

José Dorio ainda afirmou que, diante da situação, a porteira falou que ia chamar a polícia. "Então fui até o carro do cara e falei com ele para tirar o carro da frente do portão e se identificar com a colaboradora e resolver o problema. Ele não quis tirar o carro e falou que ia esperar a policia. Ai eu me identifiquei como policial e pedi os documentos dele e do carro e que ele saísse do carro como forma de segurança", escreveu.

"Como ele não obedeceu a ordem policial eu fiz que o mesmo obedecesse. Quando se age identificado como policial a arma tem que estar na mão, não apontei para o cara. Ele saiu do carro e se identificou como advogado e depois tirou o carro e estacionou do outro lado da via. A mulher que estava com ele ligou para Polícia Militar. E ficou tudo resolvido" José Dorio Machado Júnior - policial civil licenciado

POLÍCIA CIVIL APURA O CASO