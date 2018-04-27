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Na Rodovia José Sette

Policial militar reage a assalto, mata bandido e fere outro em Cariacica

Militar da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) praticava atividade física com a namorada quando três criminosos anunciam o assalto

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 13:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 13:04
Sede da DCCV de Cariacica Crédito: Polícia Civil
Um policial militar da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) matou um bandido e baleou outro após ser vítima de um assalto, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (26). Segundo o PM, ele estava na Rodovia José Sette, próximo ao bairro Ibiapaba, fazendo atividade física com a sua namorada.
Por volta das 21h, o casal passou por três indivíduos, que logo anunciaram o assalto. Falaram que o militar tinha "perdido" e que passasse o celular. De acordo com o PM, ele virou para os três que estavam atrás dele, entregou o aparelho de telefone, sacou a arma e se identificou como policial.
Ao ver que dois dos homens estavam portando armas, entregou o celular para o único que não estava armado. Ainda segundo o PM, um dos bandidos disparou contra ele e a namorada, não sabendo quantos disparos foram. À polícia, o militar disse que revidou com seis disparos.
A namorada e os três criminosos saíram correndo. Os homens foram em direção ao bairro Prolar e entraram em um terreno baldio, com bastante mato.
O PM afirmou que procurou abrigo em uma rua e usou o celular de um morador para ligar para o Ciodes.
Ao chegar ao local, os policiais encontraram Bruce Chaves Leopoldino, 18 anos, e um adolescente, de 16 anos, que foram baleados pelo PM. Com Bruce foi encontrada uma réplica de pistola. Ambos, de acordo com os policiais, receberam atendimento do Samu. Bruce Chaves não resistiu e morreu no local. Já o adolescente foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória.
O terceiro assaltante conseguiu fugir do local com o celular do militar. 
Policial militar reage a assalto, mata bandido e fere outro em Cariacica
MORTE DE SOLDADO
Policial militar Lucas Sabino teve carro cercado e foi baleado por bandidos em Cariacica Crédito: Montagem | Gazeta Online
Nesta semana, aconteceram outros dois casos envolvendo policiais. Na terça-feira (24), o soldado Lucas Sabino Santos Neto, de 26 anos, morreu ao ser baleado durante ataque de bandidos quando o veículo dele passava em frente a um bar, em Itacibá, Cariacica. O policial levava um amigo em casa.
POLICIAL CIVIL MATA BANDIDO EM CONDOMÍNIO
Crédito: Divulgação
Na madrugada desta quinta-feira (26), por volta das 2h30, dois bandidos invadiram uma casa dentro de um condomínio de luxo na Serra. O que os assaltantes não sabiam é que a moradora rendida por um deles era uma policial civil, de 33 anos, que fingiu pegar joias e voltou com uma pistola. A policial matou o bandido com 7 tiros.

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