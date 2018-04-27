Policial militar reage a assalto, mata bandido e fere outro em Cariacica

Sede da DCCV de Cariacica Crédito: Polícia Civil

Um policial militar da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) matou um bandido e baleou outro após ser vítima de um assalto, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (26). Segundo o PM, ele estava na Rodovia José Sette, próximo ao bairro Ibiapaba, fazendo atividade física com a sua namorada.

Por volta das 21h, o casal passou por três indivíduos, que logo anunciaram o assalto. Falaram que o militar tinha "perdido" e que passasse o celular. De acordo com o PM, ele virou para os três que estavam atrás dele, entregou o aparelho de telefone, sacou a arma e se identificou como policial.

Ao ver que dois dos homens estavam portando armas, entregou o celular para o único que não estava armado. Ainda segundo o PM, um dos bandidos disparou contra ele e a namorada, não sabendo quantos disparos foram. À polícia, o militar disse que revidou com seis disparos.

A namorada e os três criminosos saíram correndo. Os homens foram em direção ao bairro Prolar e entraram em um terreno baldio, com bastante mato.

O PM afirmou que procurou abrigo em uma rua e usou o celular de um morador para ligar para o Ciodes.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram Bruce Chaves Leopoldino, 18 anos, e um adolescente, de 16 anos, que foram baleados pelo PM. Com Bruce foi encontrada uma réplica de pistola. Ambos, de acordo com os policiais, receberam atendimento do Samu. Bruce Chaves não resistiu e morreu no local. Já o adolescente foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória.

O terceiro assaltante conseguiu fugir do local com o celular do militar.

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