Policial apanha de 20 pessoas na Praia do Morro, em Guarapari

Um policial militar à paisana foi agredido por 20 pessoas na noite desta sexta-feira (8), na Praia do Morro, em Guarapari. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu pouco antes das 22h, quando o PM foi reconhecido por um adolescente de 17 anos, que avisou a outras pessoas que era um militar.
A PM conta que o militar estava no local com dois amigos para buscar um uniforme de time de futebol. Após ser reconhecido, ele foi espancado pelos populares. Uma viatura da polícia foi acionada, por volta das 22h, para ir até o local. Ao se deparar com a situação, outras viaturas também foram chamadas para dispersar a confusão.
O policial que apanhou conseguiu fugir. A mãe do adolescente envolvido na briga disse que foi o policial quem começou a confusão.
"Chegaram três pessoas, um policial mais dois rapazes, e perguntaram para o meu filho: 'ei, cadê seu irmão?'. Meu filho disse que ele não estava em casa. Aí, o policial disse para o meu filho o seguinte: 'Avisa para o teu irmão que essa blusa do time vai ficar cara para ele'. Nisso, meu filho levantou e perguntou se o policial o estava ameaçando. O policial veio e deu dois socos na cara do meu filho. A população vendo aquilo, correu e começou a bater no policial", conta ela, destacando que o policial chegou a sacar a arma.
"O policial foi, meteu a mão na cintura e tirou um revólver. Daí, veio não sei quem e puxou a arma dele. E arma dele, até agora, sumiu", finalizou.
Outras pessoas que estavam no local contaram que foram agredidas pelos policiais que atenderam a ocorrência. Uma mulher, que não quis se identificar, contou que estava passando pelo local e, ao questionar o que estava acontecendo, apanhou de um dos PMs. Ela teve que ser levada para o hospital.
"Na hora que eu fui abordar a viatura, o PM que estava à paisana chegou me xingando, me pegou pelo pescoço, me levantou e bateu com a minha cabeça na viatura", disse ela, querendo saber o motivo da agressão: "Tô até agora querendo saber porque ele fez isso comigo".
O policial contou para a corporação que teve o armamento furtado durante o espancamento. De acordo com a PM, ele foi socorrido e levado para a UPA de Guarapari, enquanto o adolescente foi apreendido e um segundo indivíduo encaminhado para a delegacia.