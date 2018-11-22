Polícia vai monitorar bandidos até pelo Whatsapp no ES

As conversas no WhatsApp entre membros de facções criminosas estarão na mira da polícia no Espírito Santo. Por meio de um empréstimo do BNDES, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) anunciou que vai adquirir uma tecnologia capaz de monitorar até as trocas de mensagens entre bandidos.
O investimento em sistemas de inteligência será na ordem dos R$ 37 milhões e será possível porque o BNDES aprovou uma linha de crédito. São mais de R$ 180 milhões que serão usados, além da tecnologia, na compra de novas viaturas, armas e construções de novas sedes para as polícias Militar e Civil. As novidades serão implantadas até 2021.
O acesso ao conteúdo no WhatsApp sempre foi um desafio para a polícia. Por quatro vezes, a Justiça chegou a determinar o bloqueio do aplicativo em todo o Brasil após o WhatsApp se negar a cumprir mandados de quebra de sigilo de mensagens trocadas entre investigados. O aplicativo sempre justificou que não tinha acesso às informações, protegidas por criptografia.
O secretário de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, afirmou que o Estado será o primeiro do país a utilizar o sistema de monitoramento, importado de Israel.
São softwares e equipamentos que conseguem monitorar comunicações de qualquer tipo, desde que isso seja autorizado pela Justiça. Com esse investimento, com a aquisição dos equipamentos, a inteligência policial do Espírito Santo passa a ser a inteligência número um do Brasil, disse Rodrigues.
Rodrigues afirmou que, por questão de estratégia, não pode divulgar como funciona o sistema para driblar a criptografia das mensagens, mas reforçou que a iniciativa vai acelerar o trabalho da Polícia Civil para investigar e prender os criminosos.
Todo esse investimento é para que a gente possa produzir conhecimento para os nossos policiais de ruas. E quando a gente fala em produzir conhecimento, estamos falando, sim, em monitoramento de ações criminosas, de facções criminosas, para que nossas prisões sejam cada vez mais qualificadas, destacou Nylton.
INVESTIMENTOS
O projeto aceito pelo BNDES foi dividido em quatro eixos de investimentos: a aquisição de sistemas de inteligência, estatística e análise criminal, como o monitoramento das conversas em aplicativo; a aquisição de equipamentos tecnológicos; compra de viaturas, bases móveis e outros materiais de trabalho das Polícias, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado da Justiça; e a construção de novas sedes para a Polícia Militar em Guarapari, em Domingos Martins e em Anchieta, e da Polícia Civil, em Cachoeiro de Itapemirim.
400 CÂMERAS NOS COLETES DOS POLICIAIS
Outra novidade anunciada pela Secretaria de Segurança é a utilização de câmeras em coletes dos policiais militares e civis. As imagens serão usadas para flagrar criminosos e até mesmo para apurar a conduta dos policiais, caso eles sejam acusados de excesso nas abordagens da Polícia. O projeto aprovado pelo BNDES prevê a aquisição de 300 câmeras para os militares e 100 para os agentes da Polícia Civil.
A grande vantagem é que ficará tudo registrado, toda a ação policial. Esse registro pode ser usado como prova de uma ação criminosa e como instrução em cursos de formação e habilitação, declarou o secretário estadual de Segurança Pública, Nylton Rodrigues.
Questionado se as gravações serão utilizadas em procedimentos administrativos que apurem questionamentos sobre a postura dos agentes nas ações policiais, Rodrigues respondeu que sim.
Sobre as definições de quais policiais e de quais grupos ficarão com o novo recurso, o secretário afirmou que deverá ser feita pelo novo governo, já que a execução dos investimento começará apenas em 2019 e terminará em 2021, segundo o cronograma.
O Governo do Estado terá um prazo de 19 anos, a partir de 2019, para pagar o empréstimo. A operação de crédito, aprovada ontem junto ao BNDES, prevê um investimento total de R$ 184,269 milhões em Segurança Pública no Espírito Santo. Desse valor, mais de R$ 165 milhões sairão dos cofres do BNDES e R$ 18 milhões do caixa próprio do Governo do Estado.