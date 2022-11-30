Polícia recupera 14 cabeças de gado em São Gabriel da Palha; veja vídeo

A Polícia Civil recuperou 14 cabeças de gado – dois bezerros e 12 vacas – na Fazenda Santa Luzia, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado. O mandado de busca e apreensão foi cumprido no último sábado (26), mas as informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta quarta-feira (30).

A corporação informou que os animais foram adquiridos por estelionato. Titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, o delegado Rafael Caliman explicou que três homens acompanharam a equipe para que pudessem identificar o gado.

No endereço, as equipes viram um homem na varanda da residência, anunciaram a presença policial, mas ele fugiu. "Diante da desobediência, as equipes fizeram um cerco tático, mas o homem pulou num rio e fugiu a nado. Posteriormente, ele foi identificado como um indivíduo de 43 anos que não tem mandados de prisão em desfavor dele", disse o delegado.

Na fazenda foram encontrados dois bezerros e 12 vacas. Os animais foram guiados para a propriedade de um dos homens que acompanharam a ação policial, pois este foi nomeado como depositário fiel dos bens.