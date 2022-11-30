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Estelionato

Polícia recupera 14 cabeças de gado em São Gabriel da Palha; veja vídeo

Operação policial ocorreu na Fazenda Santa Luzia, no município do Noroeste do Estado; animais foram devolvidos e nenhum suspeito foi preso
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

30 nov 2022 às 10:24

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 10:24

A Polícia Civil recuperou 14 cabeças de gado – dois bezerros e 12 vacas – na Fazenda Santa Luzia, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado. O mandado de busca e apreensão foi cumprido no último sábado (26), mas as informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta quarta-feira (30).
A corporação informou que os animais foram adquiridos por estelionato. Titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, o delegado Rafael Caliman explicou que três homens acompanharam a equipe para que pudessem identificar o gado.
No endereço, as equipes viram um homem na varanda da residência, anunciaram a presença policial, mas ele fugiu. "Diante da desobediência, as equipes fizeram um cerco tático, mas o homem pulou num rio e fugiu a nado. Posteriormente, ele foi identificado como um indivíduo de 43 anos que não tem mandados de prisão em desfavor dele", disse o delegado.
Na fazenda foram encontrados dois bezerros e 12 vacas. Os animais foram guiados para a propriedade de um dos homens que acompanharam a ação policial, pois este foi nomeado como depositário fiel dos bens.
Durante a ação policial, dois homens, de 69 e 35 anos, chegaram na propriedade e foram informados sobre o mandado de busca e apreensão. O homem de 35 anos alegou que comprou o gado e, quando indagado pelos policiais, afirmou que não tinha a guia dos animais. As investigações permanecerão em andamento para a elucidação do caso.

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