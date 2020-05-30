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Polícia procura autor de ataques que feriu duas pessoas a tiros em Vitória

Secretaria de Segurança Pública está em busca de Emerson de Jesus Dias Santos, o Beiço, de 30 anos, que possui quatro mandados de prisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 22:10

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 22:10

Emerson de Jesus, o Beiço, envolvido em ataques e no tráfico em Vila Palestina, Vitória
Emerson de Jesus, o Beiço, envolvido em ataques e no tráfico em Vila Palestina, Vitória Crédito: Divulgação
Uma adolescente, 14 anos, e um rapaz, 20 anos, foram vítimas de uma guerra entre traficantes da região de Nova Palestina e Resistência, em Vitória. Os ataques aconteceram em dois dias desta semana e provocaram protestos de moradores da região nesta sexta-feira (29). 
Secretaria de Segurança Pública (Sesp) aponta Emerson de Jesus Dias Santos, o Beiço, de 30 anos, como chefe do tráfico do bairro Resistência  e também como o  responsável por comandar os ataques na região. Conta o suspeito, há quatro mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídios.  

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O ataque mais recente foi por volta de meio-dia de quinta-feira (28), quando uma adolescente de 14 anos foi atingida por uma bala perdida. Tiros foram disparados contra um cortejo fúnebre, no bairro Resistência. A menina passava no caminho à escola em que estuda, onde buscaria orientações para fazer atividades online. 
De acordo com a polícia, o disparo atingiu o braço da jovem e perfurou os dois pulmões. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Infantil, onde foi internada. 
O primeiro ataque a tiros aconteceu na madrugada de terça-feira (26), quando um rapaz de 20 anos foi baleado no bairro Nova Palestina. Houve troca de tiros intensa. Os disparos ocorreram durante um tiroteio que teria relação com o tráfico de drogas da região. O jovem foi atingido por tiros nas pernas, mão esquerda e barriga, sendo levado para o Pronto-Atendimento do bairro São Pedro, onde recebeu atendimento médico. 
Os dois casos estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Quem tiver informações que ajudem a polícia a localizar Emerson de Jesus pode repassar pelo telefone 181 (Disque-denúncia) ou pelo site da Sesp.  O anonimato é garantido. 

PROTESTO

Moradores da região de Nova Palestina e Resistência protestaram durante a manhã desta sexta-feira (29) contra a insegurança na região. A Rodovia Serafim Derenze que dá acesso a toda a região da Grande São Pedro foi fechada com pneus e madeiras que foram incendiados na pista, que ficou fechada por cerca de duas horas. 

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