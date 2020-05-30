Polícia procura autor de ataques que feriu duas pessoas a tiros em Vitória

Emerson de Jesus, o Beiço, envolvido em ataques e no tráfico em Vila Palestina, Vitória Crédito: Divulgação

Uma adolescente, 14 anos, e um rapaz, 20 anos, foram vítimas de uma guerra entre traficantes da região de Nova Palestina e Resistência, em Vitória . Os ataques aconteceram em dois dias desta semana e provocaram protestos de moradores da região nesta sexta-feira (29).

Secretaria de Segurança Pública (Sesp) aponta Emerson de Jesus Dias Santos, o Beiço, de 30 anos, como chefe do tráfico do bairro Resistência e também como o responsável por comandar os ataques na região. Conta o suspeito, há quatro mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídios.

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O ataque mais recente foi por volta de meio-dia de quinta-feira (28), quando uma adolescente de 14 anos foi atingida por uma bala perdida. Tiros foram disparados contra um cortejo fúnebre, no bairro Resistência. A menina passava no caminho à escola em que estuda, onde buscaria orientações para fazer atividades online.

De acordo com a polícia, o disparo atingiu o braço da jovem e perfurou os dois pulmões. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Infantil, onde foi internada.

O primeiro ataque a tiros aconteceu na madrugada de terça-feira (26), quando um rapaz de 20 anos foi baleado no bairro Nova Palestina. Houve troca de tiros intensa. Os disparos ocorreram durante um tiroteio que teria relação com o tráfico de drogas da região. O jovem foi atingido por tiros nas pernas, mão esquerda e barriga, sendo levado para o Pronto-Atendimento do bairro São Pedro, onde recebeu atendimento médico.

Os dois casos estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Quem tiver informações que ajudem a polícia a localizar Emerson de Jesus pode repassar pelo telefone 181 (Disque-denúncia) ou pelo site da Sesp. O anonimato é garantido.

PROTESTO