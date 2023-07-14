Polícia prende 'isca' e identifica suspeitos de matar motorista em Sooretama

Dois suspeitos de executar o motorista particular Joabson Feitosa da Silva, de 32 anos, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, no dia 30 de junho, foram identificados pela Polícia Civil. Segundo as investigações, uma mulher teria participado do crime servindo de 'isca' para atrair a vítima, foi presa. O caso foi registrado como latrocínio – roubo seguido de morte.
A prisão de Airlane Pereira Schaider, de 27 anos, aconteceu no último dia 6, mas foi divulgada nesta sexta-feira (14). Dois homens são procurados pela execução do motorista: Jeferson Souza dos Santos, 19, e Uilian de Jesus Ferreira, 32.
O corpo de Joabson foi encontrado no dia 30 de junho em uma propriedade rural na região de Juncado, com múltiplas perfurações de faca. Jeferson, conhecido como Jefinho, e Uilian, que tem apelido de Brayan, são suspeitos de terem assassinado o motorista, conforme apontam as investigações.
A Polícia Civil informou que Airlane confessou o envolvimento no crime. Ela foi encontrada em Colatina, com apoio de policiais do município. As apurações dão conta de que a mulher participou como 'isca' – pediu a corrida para Joabson, a pedido de Jefinho e Brayan, para cometer o roubo. Ela foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.
Joabson saiu de casa na noite do dia 29, por volta de 23h, para fazer uma corrida e ligou para um primo, cerca de 30 minutos depois, mas não foi atendida. Esse foi o último contato feito pela vida, segundo a polícia. O carro dele foi encontrado na manhã do dia seguinte, às 8h, no bairro Alegre. A Polícia Civil localizou o corpo da vítima horas depois, pouco antes do meio-dia, a cerca de 20km de distância de onde estava o veículo.
Como aconteceu o crime
Conforme as investigações, os dois suspeitos fizeram uma viagem com a vítima em um lugar, que não foi informado, e perceberam que Joabson tinha uma boa quantidade de dinheiro no carro. A mulher depois acionou o motorista para mais uma corrida, a pedido da dupla, explicou o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares.
“Os criminosos perceberam que Joabson estava com uma boa quantia em dinheiro. Mais tarde, a vítima foi chamada novamente pela ‘isca’, para buscar os criminosos e quando chegou ao local foi rendido pelos dois criminosos que lhe roubaram o dinheiro, celular e outros pertences. Eles seguiram com a vítima para a região rural de Juncado, onde ocorreu a execução”, comentou Lucindo.
Os investigadores descobriram que dias depois do crime os suspeitos fugiram de Sooretama.
Quem são Jefinho e Brayan
Segundo a Polícia Civil, Jefinho é de Teixeira de Freitas, na Bahia, e tem passagem pela polícia por roubo. Já Brayan é investigado por um homicídio e uma tentativa de homicídio na Bahia, além de ter passagens por roubo.
Ambos possuem mandados de prisão em aberto pelo latrocínio de Joabson e são procurados pela Polícia Civil do Espírito Santo. “Quem tiver informações sobre o paradeiro dos indivíduos pode ligar para o disque-denúncia 181, que tem sigilo totalmente garantido. Assim a população ajuda a Polícia Civil a prender criminosos”, finalizou o delegado Fabrício Lucindo.