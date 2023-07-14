Polícia prende 'isca' e identifica suspeitos de matar motorista em Sooretama

Suspeita de ser "isca" do crime foi presa em Colatina Crédito: Divulgação/PCES

A prisão de Airlane Pereira Schaider, de 27 anos, aconteceu no último dia 6, mas foi divulgada nesta sexta-feira (14). Dois homens são procurados pela execução do motorista: Jeferson Souza dos Santos, 19, e Uilian de Jesus Ferreira, 32.

O corpo de Joabson foi encontrado no dia 30 de junho em uma propriedade rural na região de Juncado, com múltiplas perfurações de faca. Jeferson, conhecido como Jefinho, e Uilian, que tem apelido de Brayan, são suspeitos de terem assassinado o motorista, conforme apontam as investigações.

A Polícia Civil informou que Airlane confessou o envolvimento no crime. Ela foi encontrada em Colatina, com apoio de policiais do município. As apurações dão conta de que a mulher participou como 'isca' – pediu a corrida para Joabson, a pedido de Jefinho e Brayan, para cometer o roubo. Ela foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

Joabson saiu de casa na noite do dia 29, por volta de 23h, para fazer uma corrida e ligou para um primo, cerca de 30 minutos depois, mas não foi atendida. Esse foi o último contato feito pela vida, segundo a polícia. O carro dele foi encontrado na manhã do dia seguinte, às 8h, no bairro Alegre . A Polícia Civil localizou o corpo da vítima horas depois, pouco antes do meio-dia, a cerca de 20km de distância de onde estava o veículo.

Como aconteceu o crime

Conforme as investigações, os dois suspeitos fizeram uma viagem com a vítima em um lugar, que não foi informado, e perceberam que Joabson tinha uma boa quantidade de dinheiro no carro. A mulher depois acionou o motorista para mais uma corrida, a pedido da dupla, explicou o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares.

“Os criminosos perceberam que Joabson estava com uma boa quantia em dinheiro. Mais tarde, a vítima foi chamada novamente pela ‘isca’, para buscar os criminosos e quando chegou ao local foi rendido pelos dois criminosos que lhe roubaram o dinheiro, celular e outros pertences. Eles seguiram com a vítima para a região rural de Juncado, onde ocorreu a execução”, comentou Lucindo.

Os investigadores descobriram que dias depois do crime os suspeitos fugiram de Sooretama.

Quem são Jefinho e Brayan

Os dois procurados pela PC, com mandados de prisão em aberto: à esquerda, Brayan; à direita, Jefinho Crédito: Divulgação/PCES

Segundo a Polícia Civil, Jefinho é de Teixeira de Freitas, na Bahia, e tem passagem pela polícia por roubo. Já Brayan é investigado por um homicídio e uma tentativa de homicídio na Bahia, além de ter passagens por roubo.