Operação recupera em Aracruz três carros roubados na Grande Vitória

Veículos recuperados estão entre as viaturas da PM e PRF Crédito: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal informou que a primeira ocorrência ocorreu por volta de 9h de quinta-feira, quando uma caminhonete Fiat Toro com restrição de roubo foi localizada pelos policiais em Vila do Riacho. Ela havia sido roubada em Guarapari , em janeiro de 2022.

Depois, às 10h15, uma picape Fiat Strada, roubada na Serra em novembro de 2021, foi encontrada na Barra do Sahy. Mais tarde, às 18h15, na região central de Aracruz, os policiais recuperaram um Fiat Punto, roubado também na Serra, mas em outubro do ano passado.

Após vistorias, as equipes verificaram que os veículos sofreram adulterações. Os motoristas dos três carros foram encaminhados para a Delegacia Regional de Aracruz.

De acordo com a Polícia Civil, dois indivíduos foram conduzidos à Delegacia Regional de Aracruz. Um deles, foi autuado em flagrante por receptação. "Como recolheu a fiança, definida pela autoridade de plantão, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade", informou a corporação, em nota.