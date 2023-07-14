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Operação recupera em Aracruz três carros roubados na Grande Vitória

Em um intervalo de cerca de nove horas, operação PRF com a PM recuperou os três veículos em Vila do Riacho, Barra do Sahy e na região central do município

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 08:00

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 jul 2023 às 08:00
Veículos recuperados estão entre as viaturas da PM e PRF
Veículos recuperados estão entre as viaturas da PM e PRF Crédito: Divulgação/PRF
Três veículos roubados foram recuperados em apenas um intervalo de cerca de nove horas em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (13), durante uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar. Segundo a PRF, foi observado que todos os carros haviam sido roubados em municípios da Grande Vitória. 
A Polícia Rodoviária Federal informou que a primeira ocorrência ocorreu por volta de 9h de quinta-feira, quando uma caminhonete Fiat Toro com restrição de roubo foi localizada pelos policiais em Vila do Riacho. Ela havia sido roubada em Guarapari, em janeiro de 2022.
Depois, às 10h15, uma picape Fiat Strada, roubada na Serra em novembro de 2021, foi encontrada na Barra do Sahy. Mais tarde, às 18h15, na região central de Aracruz, os policiais recuperaram um Fiat Punto, roubado também na Serra, mas em outubro do ano passado.
Após vistorias, as equipes verificaram que os veículos sofreram adulterações. Os motoristas dos três carros foram encaminhados para a Delegacia Regional de Aracruz. 
De acordo com a Polícia Civil, dois indivíduos foram conduzidos à Delegacia Regional de Aracruz. Um deles, foi autuado em flagrante por receptação. "Como recolheu a fiança, definida pela autoridade de plantão, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade", informou a corporação, em nota. 
O outro indivíduo foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para prisão em flagrante naquele momento. As investigações, nesse caso, prosseguem.

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