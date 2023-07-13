Grupo é preso por furtar eucalipto em área de empresa no Norte do ES

Operação realizada pela Polícia Civil combateu furto de madeira e produção ilegal de carvão no Norte do ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Quatro pessoas foram presas suspeitas de furto de madeira em uma área da Suzano, em Conceição da Barra , no Norte do Estado. As prisões foram feitas por policiais civis da Força Tarefa Norte, na noite de quarta-feira (12), após uma denúncia feita pela equipe de vigilância da empresa, que acionou a Polícia Civil ao perceber que estava ocorrendo um furto de madeira de eucalipto e que os suspeitos estavam a bordo de um veículo.

Ao receberem a denúncia, policiais foram até o local da empresa e se depararam com o carro dos suspeitos, que já estava sendo acompanhado pela equipe de vigilância. Os policiais realizaram a abordagem e, no porta-malas do veículo, encontraram dois galões de gasolina e duas motosserras com o motor ainda quente.

Os agentes seguiram até as pilhas de madeiras e constataram que vários metros cúbicos de eucalipto já tinham sido subtraídos e outro montante de madeira já estava serrado, também para ser subtraído.

Os quatro detidos foram conduzidos à Delegacia Regional de São Mateus e autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado. Eles foram encaminhados ao sistema prisional.

Operação realizada pela Polícia Civil combate furto de madeira e produção ilegal de carvão no Norte do ES

4 toneladas de carvão apreendidas

Já na manhã desta quinta-feira (13), a equipe da Força Tarefa, reunindo equipes da Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), encontrou uma carvoaria clandestina na Comunidade Roda D'água, também no município de Conceição da Barra.

No local, foram apreendidas quatro toneladas de carvão produzido de forma irregular. O estabelecimento recebeu duas multas por funcionar sem licença ambiental e sem registro no órgão competente.