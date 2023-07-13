Casal suspeito de cometer furtos em órgãos públicos é preso em Piúma

Polícia prendeu casal suspeito de cometer mais de 10 furtos em 2 meses em Piúma Crédito: Reprodução

A Polícia Civil prendeu, na quarta-feira (12), um casal suspeito de cometer diversos furtos a órgãos públicos em Piúma, no Litoral do Espírito Santo. Os dois estavam com mandado de prisão preventiva em aberto após investigações apontarem a autoria deles em mais de 10 crimes na cidade, somente nos últimos dois meses.

Alguns dos locais que eram alvo do casal eram postos de identificação e de saúde da prefeitura. Segundo a Polícia Civil, os dois furtavam objetos como computadores, televisões e até bebedouros, para trocar os materiais furtados por drogas.

Segundo o delegado David Santana Gomes, titular da Delegacia de Piúma, essas prisões são resultados de várias outras investigações, já concluídas e em andamento, que visam combater a prática de crimes patrimoniais no município.

“Com mais essas duas prisões, espera-se uma redução ainda maior na ocorrência de furtos a imóveis públicos e privados, haja vista esses dois indivíduos serem alguns dos mais atuantes a agirem nessa modalidade criminosa na cidade”, afirmou o delegado.