ES recebe alerta de perigo para queda de até 5°C nas temperaturas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de perigo para declínio de temperatura, válido das 10h da manhã de quinta-feira (13) até as 10h da manhã de sábado (15). Segundo o órgão, pode haver queda de até 5 °C nos termômetros. Essa queda da temperatura decorre de uma massa de ar frio que deve passar pelo Estado neste fim de semana. Veja as cidades abrangidas pelo aviso:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha