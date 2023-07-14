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Frio chegando

ES recebe alerta de perigo para queda de até 5°C nas temperaturas

Queda da temperatura decorre de uma massa de ar frio que deve passar pelo Estado neste fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 08:33

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 jul 2023 às 08:33
Espírito Santo recebe alerta de perigo para queda de até 5ºC nas temperatuas
Espírito Santo recebe alerta de perigo para queda de até 5ºC nas temperatuas Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de perigo para declínio de temperatura, válido das 10h da manhã de quinta-feira (13) até as 10h da manhã de sábado (15). Segundo o órgão, pode haver queda de até 5 °C nos termômetros. Essa queda da temperatura decorre de uma massa de ar frio que deve passar pelo Estado neste fim de semana. Veja as cidades abrangidas pelo aviso:
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Domingos Martins
  12. Dores do Rio Preto
  13. Guaçuí
  14. Guarapari
  15. Ibatiba
  16. Ibitirama
  17. Iconha

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