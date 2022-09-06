Polícia prende 'gerente' do tráfico de drogas de bairros de Vila Velha

A Polícia Civil prendeu, na última sexta-feira (2), um homem de 32 anos suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas dos bairros Alecrim e Primeiro de Maio, em Vila Velha. Ele estava no município de Guarapari e era um dos alvos da Operação Obituary, que realizou a prisão de nove membros de facções criminosas em julho deste ano.
O suspeito, que não teve o nome divulgado, era investigado por crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Ele foi encaminhado à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari para prestar depoimento e depois levado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.
OPERAÇÃO OBITUARY: ENTENDA
Os membros da organização criminosa que comandava o tráfico de drogas da região de Grande Santa Rita, em Vila Velha, e que teve nove integrantes presos após operação da Polícia Civil eram conhecidos por enviar fotos dos corpos de rivais assassinados para comprovar que os homicídios tinham acontecido. Essa prática perversa motivou o nome da operação. A palavra "obituary", do inglês, significa "obituário".
O chefe da facção, identificado como Wende Oliveira de Almeida, e integrantes do grupo foram presos no dia 21 de julho deste ano. Na ocasião, foram apreendidos entorpecentes, dinheiros, armas e veículos do grupo em um condomínio de luxo em Itaparica, também no município canela-verde.
Somente neste ano, pelo menos 11 ataques foram promovidos pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), que comanda a maior parte dos grupos criminosos da região. De acordo com o delegado Romualdo Gianordoli, chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os ataques acontecem contra traficantes rivais, normalmente da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV).
"Essa organização criminosa é investigada por diversos homicídios na região. Já apareceram, nas investigações, pelo menos 11 incidentes de homicídio: não digo que são 11 homicídios porque houve triplo homicídio, por exemplo. Esperamos que eles parem, porque, se não pararem, a gente vai continuar até enfraquecer completamente essa organização", disse.