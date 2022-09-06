Polícia prende 'gerente' do tráfico de drogas de bairros de Vila Velha

Somente neste ano, pelo menos 11 ataques foram promovidos pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), que comanda a maior parte dos grupos criminosos da região. De acordo com o delegado Romualdo Gianordoli, chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os ataques acontecem contra traficantes rivais, normalmente da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV).