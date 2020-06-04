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Operação Maria

Polícia prende acusados de violência doméstica na Grande Vitória

A Polícia Civil informou que as prisões ocorreram nos municípios de Cariacica e Guarapari e fazem parte da 'Operação Maria'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 22:47

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 22:47

Polícia Civil prendeu 5 suspeitos de violência doméstica nesta semana
Polícia Civil prendeu 5 suspeitos de violência doméstica nesta semana Crédito: Reprodução/PCES
A Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Div-Deam) da Polícia Civil cumpriu cinco mandados de prisão contra acusados de violência doméstica e familiar nesta semana. A Polícia informou também que as prisões fazem parte da "Operação Maria" e ocorreram nos municípios de Cariacica e Guarapari.
A prisão mais recente foi realizada nesta quarta-feira (03), no bairro Alto Lage, em Cariacica. O indivíduo, de 38 anos, possuía mandado de prisão preventiva em aberto por descumprimento de medida protetiva.
De acordo com a chefe da Div-Deam, delegada Cláudia Dematté, a atuação da divisão no enfrentamento à violência contra a mulher no Estado tem acontecido desde o ano passado e os resultados tem sido expressivos. "Só em 2019, foram seis fases da Operação Marias, o que resultou na prisão de 389 homens autores desse tipo de violência. Isso representa um resultado expressivo e importante para o enfrentamento.

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ABUSO SEXUAL

Outras duas prisões ocorreram nessa terça-feira (02), em Guarapari. Os detidos são um homem de 30 anos, com mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva; e outro de 48 anos suspeito de abusar sexualmente da enteada.
Em relação ao último caso, a titular da Deam do município, delegada Francini Parmagnani, informou que o suspeito já havia sido preso no dia 10 de maio deste ano, por violência doméstica contra sua companheira. "As investigações apontaram que os abusos contra a enteada aconteciam há cerca de um ano. O suspeito utilizava um remédio para dopar vítima e a mãe dela, para que ela não visse o abuso. Ele também era portador do vírus HIV, por isso a vítima foi encaminhada para o Centro de Triagem de Aconselhamento para realização de exames, afirmou.
As ações foram integradas e contaram com o apoio das equipes do Gabinete da Divisão, da Deam de Vila Velha, Guarapari e Cariacica, e do Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (Pem). Os suspeitos foram encaminhados a uma unidade prisional.

OUTRAS PRISÕES

A Div-Deam também realizou uma operação na última quinta-feira (28), em Guarapari, e prendeu dois suspeitos de praticarem violência doméstica e familiar contra as mulheres. O mandado de prisão preventiva contra o suspeito de 32 anos foi cumprido no bairro Camurugi, e o segundo investigado de 28 anos foi detido no bairro Praia do Morro, ambos em suas residências. Segundo a delegada Cláudia Dematté, os mandados de prisão são referentes a descumprimento de Medida Protetiva de Urgência.
Pistola e munições foram encontradas com suspeito na Serra
Pistola e munições foram encontradas com suspeito na Serra Crédito: Reprodução/PCES
Já no bairro Vila Nova de Colares, no município da Serra, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com três carregadores e 15 munições do mesmo calibre. Damatté explicou que a operação foi realizada a partir de uma denúncia na qual a mulher explicou que seu ex-companheiro poderia matá-la. "Quando a vítima registrou o Boletim de Ocorrência, ela relatou as ameaças reiteradas por parte do ex-companheiro, decorrentes da não aceitação do término do relacionamento. Ela ainda informou que o autor possuía arma de fogo, apreendida durante a operação, e alegou que este teria coragem de ceifar a sua vida, disse.

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