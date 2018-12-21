Polícia Militar inaugura primeira base comunitária móvel na Serra

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) inaugurou nesta sexta-feira (21) a primeira base comunitária móvel, que está em fase de testes no bairro Central Carapina, na Serra. A reportagem do Gazeta Online foi ao local e conversou com o comandante-geral da PMES Alexandre Ramalho, que explicou sobre o funcionamento da nova ferramenta.
"Com a base comunitária móvel, a tecnologia permite que o PM faça a ocorrência dentro da base; com isso, evita-se que a viatura vá até ao local para fazer o registro da ocorrência", informou. De acordo com Ramalho, em um futuro próximo, a Polícia Militar pretende entrar em contato com a Prefeitura Municipal da Serra para ter acesso às câmeras monitoradas pelo órgão. "Seria bom porque, de dentro da base, o PM poderá fazer um monitoramento", detalhou.
Cerca de 40 bases devem ser instaladas nos municípios da Grande Vitória, se estendendo, também, para o interior do Espírito Santo. "Estaremos recebendo mais 53 bases como esta; essa é a primeira das 40. Ela vai funcionar em um horário específico e pequenas ocorrências poderão ser registradas aqui. Faremos o fluxo inverso, evitando o congestionamento do 190 e desgaste das viaturas. O cidadão procura a base e registra a ocorrência", finalizou.
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