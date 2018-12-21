Polícia Militar inaugura primeira base comunitária móvel na Serra

"Com a base comunitária móvel, a tecnologia permite que o PM faça a ocorrência dentro da base; com isso, evita-se que a viatura vá até ao local para fazer o registro da ocorrência", informou. De acordo com Ramalho, em um futuro próximo, a Polícia Militar pretende entrar em contato com apara ter acesso às câmeras monitoradas pelo órgão. "Seria bom porque, de dentro da base, o PM poderá fazer um monitoramento", detalhou.