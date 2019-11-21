Polícia investiga vídeo de grupo armado em bairro da Serra

A Polícia Civil investiga um vídeo onde aparecem pelo menos cinco criminosos encapuzados, armados e com coletes à prova de balas. O vídeo teria sido gravado no bairro Planalto Serra, na Serra, e circulado nas redes sociais nesta quarta-feira (20).

No vídeo, o bandido que faz a gravação está com uma arma adesivada com o símbolo do Flamengo. Quem lidera as falas é um criminoso de calça jeans, blusa de manga verde e colete à prova de balas, com uma toca ninja e um fuzil. Outros três criminosos aparecem sem camisa e de bermuda, escondendo o rosto com as blusas, carregando armas e mochilas.

Um dos suspeitos aparece com uma arma adesivada com o símbolo do Flamengo Crédito: Reprodução vídeo

O conteúdo mostra que o suspeito de blusa verde e colete manda recados para os "comparsas". Outro suspeito, o que está gravando chama o grupo de "bonde do Coroa". "O bonde do coroa é a tropa. Forte abraço, família. É nós" finaliza.

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil informou, por nota que "o serviço de inteligência monitora as atividades criminosas em todos os ambientes, e é um trabalho realizado de modo sigiloso. A PC ressalta que realiza trabalho de investigação contra o tráfico de drogas, e crimes relacionados, em todo o Estado, incluindo e região citada. O Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas".

A Polícia Militar afirma, em nota, que "é necessário que a comunidade colabore com o trabalho da polícia denunciando através do telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br".