Polícia Federal prende três homens por pornografia infantil em Vitória

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 11:16
- Atualizado há 6 anos
Três homens foram presos na manhã desta terça-feira (15) pela Polícia Federal durante a Operação Métis, que investiga o compartilhamento na internet de fotos e vídeos que mostram exploração sexual de crianças e adolescentes. Por meio de rastreamento da internet e afastamento do sigilo telemático dos IPs (endereço de acesso ao site), os policiais detectaram que internautas estavam compartilhando arquivos com o conteúdo pornográfico durante as investigações.
De acordo com a PF, os investigados compartilharam 894 arquivos contendo exploração sexual e pornografia de crianças e adolescentes. Após o acesso ao IP com a data e a hora em que os compartilhamentos foram realizados, a polícia requisitou os dados cadastrais dos usuários às operadoras de internet e solicitou os mandados de busca e apreensão.
No cumprimento dos mandados, foram apreendidos diversos equipamentos usados para armazenamento de mídias. Os HDs, celulares, pendrive e uma câmera fotográfica serão periciados. A PF quer identificar quais arquivos estão armazenados, quais foram compartilhados, além de descobrir se existe algum indicativo de abuso sexual e se há outros suspeitos praticando o mesmo tipo de crime.
Os investigados, responderão pelos crimes de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infantil, presente no art.241-A da Lei 8.069/90, em que a pena varia entre 2 a 6 anos de reclusão e poderão ainda responder pelo crime de posse de arquivos, no caso de flagrante, quando do cumprimento da busca, presente no art.241-B cujas penas variam de 1 a 4 anos de reclusão.
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Métis (em grego: Μήτις, transl.: Métis, "habilidades"), na mitologia grega, é a deusa da saúde, proteção, astúcia, prudência e virtudes.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o