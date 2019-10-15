Home
>
Polícia
>
Polícia Federal prende três homens por pornografia infantil em Vitória

Polícia Federal prende três homens por pornografia infantil em Vitória

A operação deflagrada nesta terça-feira (15) investiga o compartilhamento na internet de fotos e vídeos que mostram exploração sexual de crianças e adolescentes

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 11:16

 - Atualizado há 6 anos

Material apreendido durante Operação Métis Crédito: Divulgação/PFES
00:00 / 01:44
Polícia Federal prende três homens por pornografia infantil em Vitória

Três homens foram presos na manhã desta terça-feira (15) pela Polícia Federal durante a Operação Métis, que investiga o compartilhamento na internet de fotos e vídeos que mostram exploração sexual de crianças e adolescentes. Por meio de rastreamento da internet e afastamento do sigilo telemático dos IPs (endereço de acesso ao site), os policiais detectaram que internautas estavam compartilhando arquivos com o conteúdo pornográfico durante as investigações.

Recomendado para você

Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Nossa Senhora da Penha; a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e depois sofreu golpes com faca

Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada em Cachoeiro

Investigações começaram após delegado de Venda Nova do Imigrante desconfiar de mensagem enviada pela suspeita para obter dinheiro via rede sociais

Filha é denunciada por fraude em pedidos de doação para idosa no ES

De acordo com a PF, os investigados compartilharam 894 arquivos contendo exploração sexual e pornografia de crianças e adolescentes. Após o acesso ao IP com a data e a hora em que os compartilhamentos foram realizados, a polícia requisitou os dados cadastrais dos usuários às operadoras de internet e solicitou os mandados de busca e apreensão.

Leia mais

Homem é preso pela PF com material de pornografia infantil em Vitória

Mais de 100 suspeitos de divulgar pornografia infantil foram presos

No cumprimento dos mandados, foram apreendidos diversos equipamentos usados para armazenamento de mídias. Os HDs, celulares, pendrive e uma câmera fotográfica serão periciados. A PF quer identificar quais arquivos estão armazenados, quais foram compartilhados, além de descobrir se existe algum indicativo de abuso sexual e se há outros suspeitos praticando o mesmo tipo de crime.

CRIMES INVESTIGADOS

Os investigados, responderão pelos crimes de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infantil, presente no art.241-A da Lei 8.069/90, em que a pena varia entre 2 a 6 anos de reclusão e poderão ainda responder pelo crime de posse de arquivos, no caso de flagrante, quando do cumprimento da busca, presente no art.241-B cujas penas variam de 1 a 4 anos de reclusão.

  • Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

  • Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

NOME DA OPERAÇÃO

Métis (em grego: Μήτις, transl.: Métis, "habilidades"), na mitologia grega, é a deusa da saúde, proteção, astúcia, prudência e virtudes.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

pornografia

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais