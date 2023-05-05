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Em Marataízes

Polícia fecha laboratório que fazia de bolo a sabonete à base de maconha no ES

Segundo a Polícia Civil, local produzia hidratantes, óleos, sabonetes e bolos à base da erva; uma mulher de 32 anos foi encaminhada à delegacia
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

05 mai 2023 às 14:56

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 14:56

Ação policial foi na última quarta-feira (3)
Ação policial foi na última quarta-feira (3) Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um laboratório de fabricação de produtos artesanais à base de maconha foi fechado pela Polícia Civil em Barra de Itapemirim, Marataízes. Durante uma operação em cumprimento de mandado de busca e apreensão na última quarta-feira (3), a corporação identificou que o local produzia hidratantes, óleos, sabonetes e bolos à base da erva. Uma mulher de 32 anos, apontada como responsável pela produção, foi encaminhada à delegacia do município.
A ação foi realizada após a Justiça da Vara Criminal de Marataízes autorizar o cumprimento a um mandado de busca e apreensão na casa da suspeita. De acordo com a Polícia Civil, ao chegarem ao local, as equipes encontraram raízes, galhos e folhas de maconha.
Também foram apreendidos produtos e cartões com a marca da empresa, além de rótulos dos produtos fabricados. Segundo o delegado Caetano Netto, da Delegacia de Marataízes, o material apreendido será analisado pela perícia química da Polícia Civil.
À Polícia Civil, a suspeita alegou ser Microempreendedora Individual (MEI) e informou que a empresa está cadastrada para comércio varejista de cosméticos. Ela foi encaminhada à delegacia, prestou informações e foi liberada. “A mulher responderá ao inquérito inicialmente por tráfico de drogas. Ela não foi presa no ato porque depende da perícia para constatar a natureza do material apreendido”, explicou o titular da Delegacia de Marataízes.

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