Polícia fecha laboratório que fazia de bolo a sabonete à base de maconha no ES

Ação policial foi na última quarta-feira (3) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um laboratório de fabricação de produtos artesanais à base de maconha foi fechado pela Polícia Civil em Barra de Itapemirim, Marataízes. Durante uma operação em cumprimento de mandado de busca e apreensão na última quarta-feira (3), a corporação identificou que o local produzia hidratantes, óleos, sabonetes e bolos à base da erva. Uma mulher de 32 anos, apontada como responsável pela produção, foi encaminhada à delegacia do município.

A ação foi realizada após a Justiça da Vara Criminal de Marataízes autorizar o cumprimento a um mandado de busca e apreensão na casa da suspeita. De acordo com a Polícia Civil, ao chegarem ao local, as equipes encontraram raízes, galhos e folhas de maconha.

Também foram apreendidos produtos e cartões com a marca da empresa, além de rótulos dos produtos fabricados. Segundo o delegado Caetano Netto, da Delegacia de Marataízes, o material apreendido será analisado pela perícia química da Polícia Civil.