Polícia encontra dinheiro e drogas dentro de refrigerador em Vila Velha

A polícia apreendeu mais de mil pinos de cocaína no bairro Ibes, em Vila Velha Crédito: Divulgação/PMES

Polícia Militar apreendeu 1.033 pinos de cocaína e 92 pedras de crack em uma casa no bairro Ibes, em Vila Velha , na noite desta sexta-feira (19). Parte das drogas, além de R$ 3.120 em dinheiro, estavam dentro de um refrigerador da residência. Dois suspeitos, ambos de 18 anos, foram detidos e a polícia encontrou mais drogas e uma pistola com carregador e munições no local.

A Polícia Militar informou que uma equipe fazia patrulhamento de rotina no bairro quando viu um homem arremessando uma sacola da varanda da casa para outro homem, que estava na calçada. Os militares abordaram o suspeito que estava fora da residência e encontraram, dentro da sacola, 30 pedras de crack.

Os militares então entraram na casa e encontraram o outro suspeito com sua namorada. Durante as buscas, 600 pinos de cocaína foram encontrados embaixo de um armário. Em seguida, os policiais acharam também o dinheiro, além de 433 pinos e 62 pedras de crack dentro de um refrigerador. Uma pistola calibre .380 e um colete a prova de balas ainda foram apreendidos.

A polícia informou também que a proprietária da casa, de 44 anos, foi até o local no momento da abordagem e colaborou com as buscas. Todo o material apreendido e os suspeitos detidos foram levados para a Delegacia de Polícia Judiciária de Vila Velha.

EM JARDIM GUARUNHUNS

Ainda em Vila Velha, no bairro Jardim Guarunhuns, a Polícia Militar apreendeu mais 93 pedras de crack e 15 pinos de cocaína, além de R$ 15, também na noite desta sexta (19). Dois homens foram detidos, sendo que contra um deles, segundo a polícia, havia um mandado de prisão em aberto por homicídio.

A polícia encontrou 93 pedras de ca Crédito: Divulgação/PMES

A polícia alegou que recebeu uma denúncia anônima de que os dois homens estariam vendendo drogas em uma rua do bairro. Uma equipe foi até o local e viu um dos suspeitos entregando uma sacola ao outro. Quando a equipe tentou abordá-los, um dos suspeitos tentou fugir a pé e o outro tentou resistir à prisão, mas ambos foram detidos.