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Vitória e Viana

Suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas são presos na Grande Vitória

As ações ocorreram nesta quinta-feira (18) e também no último dia 11 e ainda resultaram na apreensão de armas, munições, celulares e  entorpecentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2021 às 10:49

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 10:49

Polícia
Com um dos detidos, a polícia encontrou um revólver, muita munição e também celulares Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um suspeito de 30 anos foi detido, em flagrante, por tráfico de drogas e receptação, nesta quinta-feira (18), pela equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), com o apoio da Polícia Judiciária da Força Nacional,  no bairro Santa Martha, em Vitória.

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De acordo com o delegado-chefe do Denarc, Tarcísio Otoni, a operação foi realizada após duas semanas de investigação acerca de um traficante que estaria guardando drogas para serem distribuídas na região.  “Nessa quinta-feira, durante as atividades de campo, os policiais encontraram e apreenderam na posse do suspeito 400 gramas de cocaína, um celular com restrição de furto e roubo e  1,250 quilos de crack, avaliados em R$ 30mil reais”, disse o delegado. 
Ainda segundo o delegado, outras operações continuarão sendo realizadas para combate ao tráfico de drogas. “Caso a população tenha informações que contribuam com o trabalho policial, que realize uma denúncia anônima por meio do Disque-Denúncia 181”, garantiu Tarcisio.
O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e receptação. Sendo posteriormente encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.

CHEFE DO TRÁFICO

Na última quinta-feira (11), o Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), com o apoio da Polícia Judiciária da Força Nacional realizou uma operação policial nos bairros Vila Bethânia e Areinha, em Viana, a fim de reprimir os conflitos pela disputa do tráfico de drogas na região.
Polícia
A ação conjunta da Polícia Civil com a Força Nacional resultou na apreensão de drogas e prisões de suspeitos na Grande Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Segundo o delegado Tarcísio Otoni, chefe do Denarc, após vários dias de diligências investigativas, foi possível identificar e localizar uma das lideranças do tráfico dos bairros Nova Bethânia, Vila Bethânia e Areinha. A esposa do investigado, 22 anos, também foi detida. 
“O suspeito de 33 anos é investigado por liderar o tráfico nos bairros Nova Bethânia, Vila Bethânia e Areinha. Em posse das informações, os policiais civis encontraram no interior da residência um revólver taurus cal. 38, produto de furto,  71 munições de calibre .38, 53 munições de calibre .30,  21 munições de calibre .45, 50 munições de calibre .380, 11 munições de calibre .762, uma munição de calibre .556, três munições de calibre .12, uma coronha de arma longa caseira, anotações do tráfico de drogas, uma gandola, uma calça tática preta, quatro aparelhos celulares e R$1.179,00 em espécie”, listouo delegado. 
O suspeito foi autuado nos termos do art. 16, da Lei nº 10.826/03, 35, da Lei nº 11.343/06 e art. 180, "caput", do Código Penal. A esposa dele, de 22 anos, foi autuada no crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Ambos foram encaminhados ao presídio à disposição da Justiça.

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