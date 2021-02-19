Uma viatura descaracterizada da Polícia Civil foi atingida por tiros quando passava por uma rua do bairro Aparecida, em Cariacica, na Grande Vitória, no começo da tarde desta sexta-feira (19).
Criminosos atiram em viatura policial descaracterizada em Cariacica
Após o ataque ocorrido entre 12h e 12h20, policiais iniciaram buscas pelo atirador. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer-ES) sobrevoou a região e auxiliou nos trabalhos dos policiais em terra. Moradores enviaram vídeos com a aeronave pairando sobre uma área do bairro.
A Polícia Civil confirmou que uma viatura da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi atingida por disparos, mas não informou quantidade, enquanto realizava averiguações no bairro. Não houve registro de feridos. A nota enviada à reportagem de A Gazeta informa ainda que a equipe revidou o ataque e solicitou apoio de viaturas da DHPP e da Polícia Militar, além do helicóptero do Notaer.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a DHPP de Cariacica instaurou um inquérito para investigar a ocorrência. A polícia comunicou que o autor dos disparos já foi identificado.