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Ataque

Criminosos atiram em viatura policial descaracterizada em Cariacica

Equipe da Polícia Civil fazia diligências no bairro Aparecida, quando veículo foi atingido por tiro; suspeito foi identificado
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

19 fev 2021 às 16:39

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 16:39

Uma viatura descaracterizada da Polícia Civil foi atingida por tiros quando passava por uma rua do bairro Aparecida, em Cariacica, na Grande Vitória, no começo da tarde desta sexta-feira (19). 
Criminosos atiram em viatura policial descaracterizada em Cariacica
Após o ataque ocorrido entre 12h e 12h20, policiais iniciaram buscas pelo atirador. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer-ES) sobrevoou a região e auxiliou nos trabalhos dos policiais em terra. Moradores enviaram vídeos com a aeronave pairando sobre uma área do bairro.
Polícia Civil confirmou que uma viatura da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi atingida por disparos, mas não informou quantidade, enquanto realizava averiguações no bairro. Não houve registro de feridos. A nota enviada à reportagem de A Gazeta informa ainda que a equipe revidou o ataque e solicitou apoio de viaturas da DHPP e da Polícia Militar, além do helicóptero do Notaer. 
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a DHPP de Cariacica instaurou um inquérito para investigar a ocorrência. A polícia comunicou que o autor dos disparos já foi identificado. 

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